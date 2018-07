Een vis als lokaas? Deze alfaman hapt niet

"Dat de kersverse vader en zeeleeuwman zijn verblijf niet uit wil, is heel gezond gedrag", zegt een woordvoerder van de dierentuin. Begin vorige maand overleed Billy, tot dan toe de onbetwiste leider in het zeeleeuwenverblijf. Sinds die tijd is Nick de baas over de harem. En nu zijn eerste lichting jongen net geboren is, zijn de zeeleeuwvrouwen weer op hun vruchtbaarst.

De jongvolwassen Nick neemt zijn taak als leider zeer serieus en weigert daarom naar binnen te gaan en zijn harem, ook al is het voor een uurtje, uit het oog te verliezen. "Zijn voorganger Billy was al iets ouder en deed daar niet zo moeilijk over. Die konden we makkelijk even naar binnen lokken met een visje", legt de woordvoerder uit.

Zeeleeuwman Nick heeft zo'n sterke voortplantingsdrang dat hij zich niet laat strikken. "We maken de ruiten van het bassin normaal iedere week schoon maar het is gevaarlijk om duikers het bassin te laten schoonmaken als Nick er nog zwemt. Hij zou de duikers kunnen zien als concurrentie. Uit veiligheidsoverwegingen doen we dat dan ook niet", legt de Blijdorpse woordvoerder uit.

Het blijft dus even speuren naar een glimp van de zeeleeuwen. Zeeleeuwleider Nick lijkt vooralsnog niet van plan zich te laten afzonderen voor een schone ruit. "Gelukkig kunnen bezoekers voor een beter zicht met een trappetje naar boven om over de ruit heen te kijken."

