Een vergeten opvoedklusje: kinderen leren veilig te pinnen

In zijn Kinderonderzoek 2018 richt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting zich op basisschoolkinderen van vijf jaar en ouder. Er zijn bijna 1500 ouders voor ondervraagd. Het is een vervolg op onderzoek uit 2013, mogelijk gemaakt door SNS Bank.

Van alle kinderen heeft 73 procent een bankrekening op naam en 28 procent een eigen pinpas. Hoe ouder het kind, hoe vaker dit het geval is. Het aantal tienjarigen dat zelfstandig mag pinnen is gestegen, van 17 naar 31 procent. Een kind dat niet in zijn eentje mag pinnen, is in de ogen van de ouders vaak te jong.

Als kinderen vroeg leren sparen en plannen, komen ze als volwassene minder vaak in financiële problemen

Het aantal pinnende kinderen dat de pincode uit het hoofd kent, is gedaald van 70 naar 53 procent. Het is niet zo veilig als je die code eerst moet opzoeken, vindt het Nibud. Verder zeggen minder ouders zeker te weten dat er niemand kan meekijken als hun kind pint. Hoe je veilig kunt pinnen bespreken ouders bovendien nauwelijks met het kind: slechts 9 procent van de ouders doet dit. Zodra kinderen naar de middelbare school gaan, doen ze volgens het Nibud vaker aankopen met de pinpas. Ouders moeten hun kind hier beter op voorbereiden, meent het voorlichtingsinstituut.

Verleidingen weerstaan Door zakgeld leren kinderen met geld omgaan. Als ze leren sparen en plannen, komen ze volgens het Nibud als volwassene minder vaak in financiële problemen. ‘Op 6-jarige leeftijd, als het kind op school officieel begint met rekenen en tellen, kan de financiële carrière starten’, staat in het rapport. Veel ouders vinden het overigens zelf lastig om verleidingen te weerstaan. Een kwart van hen zegt een kind moeilijk iets te kunnen weigeren. Dat kinderen vaker pinnen, wil niet zeggen dat cash uit de gratie raakt bij jongeren. Tieners betalen liever contant dan met de pinpas, bleek vorig jaar uit onderzoek van De Nederlandsche Bank en de Erasmus Universiteit. Uit gewoonte en omdat ze dan beter kunnen inschatten hoeveel geld ze overhouden. Vanaf 18-jarige leeftijd gaan ze wel vaker pinnen dan volwassenen van boven de 25. Dan lopen ze voorop in het gebruik van de pinpas, volgens de DNB. ‘Dit wijst op een verdere verschuiving van contant naar elektronisch betalen in de komende jaren.’ Vorig jaar lag het aantal pinbetalingen in Nederland voor het eerst boven de 60 procent. Vijf jaar terug was dat nog 40 procent.

