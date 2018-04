Een vacaturesite voor ouderen: mooi initiatief, maar netwerken is nóg belangrijker

“Het is de hoogste tijd dat veel meer oudere werkzoekenden nog sneller aan het werk komen”, zegt Jan-Dick Verheul, directeur van uitzendbureau Ervaren Jaren. Als extra instrument lanceert het uitzendbureau vandaag daarom met ouderenbond Anbo een speciale vacaturesite voor ouderen. “Om zo gemakkelijk werkgevers en oudere werkzoekenden samen te brengen.”

Een mooi initiatief, vindt Anne-Marije Buckens, oprichter en eigenaar van netwerkorganisatie 50 Company. “Het is goed dat er weer aandacht is voor deze groep. Maar met een vacaturesite ben je er nog niet.” Volgens Buckens vindt maar zo’n 20 procent van de 50-plussers een baan via een vacature. “In de praktijk kom je aan een baan door te netwerken.”

Dus het probleem wordt niet opgelost door een vacaturesite. De sollicitatievaardigheden van een 50-plusser moeten onder de loep worden genomen. Buckens: “Doe die laptop dicht. Blijf niet wachten op een mooie vacature om dan een brief te schrijven. Maar laat jezelf zien. Ga er op uit. Daar zit niet altijd iedereen op te wachten, maar het is wel de manier. Ga bijvoorbeeld naar open dagen van bedrijven.”

Te bescheiden

En als dat een stap te ver is, dan mag die laptop wel open blijven, maar stuur dan op LinkedIn een berichtje naar een werkgever die jou interessant lijkt, aldus Buckens. “Jongeren doen dat. Ouderen zeggen vaak: ‘maar ik ken die man helemaal niet’. Vervolgens zijn ze te bescheiden. Zeggen ze alleen wat ze gedaan hebben, maar niet wat ze allemaal kunnen, wat ze willen doen en wat voor ideeën ze hebben voor een organisatie.”

De grootste uitdaging op de arbeidsmarkt – en niet alleen voor ouderen- is scholing. Buckens: “Niemand gaat meer zijn pensioen halen bij het bedrijf waar hij of zij begint te werken. Toch denken de meesten pas bij ontslag na over wat ze nog meer kunnen of willen. Er zijn nu veel vacatures in de techniek, onderwijs en zorg, maar dat vereist toch echt een opleiding.”

Het zijn vooral de ouderen die langdurig zonder werk zitten die moeite hebben met werk vinden. Vaak vinden deze mensen het lastig te accepteren dat het werk is veranderd, ziet Buckens. Ze zijn vaak goed in iets wat nu niet meer bestaat. Maar met één of twee jaar omscholing kan iemand zo weer in een andere functie aan de slag.