Een tekenfilmpje als bijsluiter moet fouten voorkomen

Te zien zijn een arts en een patiënt in een spreekkamer. De patiënt vraagt of ze nog ergens op moet letten als zij de pijnstiller Ibuprofen gebruikt. “Wees voorzichtig met alcohol”, zegt de vrouw in witte jas. “Als u alcohol drinkt tijdens het gebruik van Ibuprofen, heeft u meer kans op bijwerkingen zoals maagklachten.”

Lees verder na de advertentie

Het filmpje is een kijksluiter, een tekenfilmvariant van de bijsluiter. Gisteren nam het IJsselland Ziekenhuis als eerste ziekenhuis in Nederland de kijksluiter in gebruik.

Daarmee verdwijnt het velletje papier met kleine letters niet. De kijksluiter is een aanvulling op de bijsluiter.

Bibliotheek vol Al 5000 van deze aanvullingen staan klaar in een bibliotheek vol animatievideo's. De Stichting Kijksluiter hoopt dat de komende maanden meer ziekenhuizen volgen, en andere gezondheidsinstellingen die medicijnen uitgeven. Want dat de kijksluiter werkt, is ondertussen wel bewezen, zegt een woordvoerder. Eind 2016 begonnen de eerste apothekers met de filmpjes. Ondertussen zijn er 300 apothekers in Nederland actief met de animaties: 17 procent van het totale aantal Nederlandse apothekers. Tekst loopt door onder video