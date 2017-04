Een tamelijk deprimerend bezoek aan de familie Karimi

Het appartement van de familie Karimi, dat eerst gesloopt moest worden om weer helemaal nieuw en glanzend te kunnen verrijzen. Met een extra etage die eigenlijk bestemd was voor de verhuur. Dat zou immers weer wat centen opleveren en die kan de familie goed gebruiken. Maar van dat laatste is niets terecht gekomen. 'Broertje' Kamyar(42) ging trouwen en moest zijn vrouw toch een plekje kunnen bieden. Zij bewonen de nieuwe etage. Zijn vrouw zit al hoogzwanger klaar op de bank, haar buik pontificaal in de lucht.

Alweer bijna vier jaar geleden is het dat ik de familie Karimi voor deze krant portretteerde. Net nadat Rohani was verkozen tot president. Er leek een nieuwe wind te waaien, de verwachtingen waren hooggespannen. Zou deze nieuwe, gematigde president echt kunnen doen wat hij tijdens zijn campagne had beloofd? Zorgen voor een betere economie, meer werkgelegenheid, goede banden met het Westen en veel aandacht voor mensenrechten en zowel persoonlijke als artistieke vrijheid?

Met die insteek sprak ik toen met moeder Adileh (nu 80), vader Mohahmed Reza (81) en hun artistieke zoons Shahryar, Koeshiar en Kamyar, die op dat moment respectievelijk 49 , 47 en 38 jaar oud waren en nog steeds bij hun ouders in huis woonden. Twee van de drie doen dat nog steeds.

De band tussen Iran en de Verenigde Staten is met de komst van Trump nog verder verslechterd, dat komt ook niet meer goed

Optimisme Behoorlijk optimistisch waren ze. De economie zou vast beter worden net als de betrekkingen met het Westen. Er is heus wel wat positiefs te melden: na jaren van leuren om een vergunning zal Kamyars muziekalbum deze zomer verschijnen. Maar de artistieke vrijheid die hiermee gepaard is gegaan, was beperkt. Er moesten ook religieuze nummers op om de autoriteiten tevreden te stellen. Kamyar is met zijn etage, huwelijk, kind en album op komst echter duidelijk vooruit gekomen in het leven, maar dat geldt voor zijn oudere broers zeker niet. Koeshiar doet nog steeds de strijk en komt maar niet aan de bak als filmmaker. Ook Shahryar heeft als gitarist nauwelijks werk. Ze hadden de hoop gehad dat er na de verkiezing van Rohani iets zou veranderen. Die betere economie stond bovenaan op hun wensenlijstje. Dan konden ze eens op vakantie. "De opheffing van de sancties heeft ons niets gebracht. Alles is duurder geworden. Als Rohani zegt dat door zijn beleid de inflatie is gedaald, dan mag dat misschien zo zijn. Maar de koopkracht is nog veel sterker gedaald", zegt Shahryar somber. "De band tussen Iran en de Verenigde Staten is met de komst van Trump nog verder verslechterd, dat komt ook niet meer goed", weet Koeshiar. Vader Karimi knikt instemmend. Hij probeert door yoga en meditatie nog steeds positief te blijven maar het gaat hem steeds moeilijker af. De trots over het nieuwe appartement heeft nu plaatsgemaakt voor zorgen over de toekomst

Doorgedraaid Ook Kamyars vrouw doet een duit in het zakje: "De maatschappij is volkomen doorgedraaid. Iedereen doet alles voor geld. Ook patiënten worden voor de gek gehouden. Ik ben jong, gezond en heb een perfecte zwangerschap. Wat dacht je dat de dokter tegen mij zei één dag voor het Iraanse nieuwjaar? Hij zei: 'Ga jij maar een week in het ziekenhuis liggen. Een beetje rust kan nooit kwaad." Ik ben kerngezond. Moet ik dan een duur ziekenhuisverblijf gaan betalen alleen maar om de kas van de artsen te spekken?' De trots over het nieuwe appartement heeft nu plaatsgemaakt voor zorgen over de toekomst. Concluderend stelt de familie Karimi vast dat de staat van het land in vergelijking met vier jaar geleden alleen maar is verergerd. Een deprimerende stilte hangt zwaar in het vertrek. Adileh had de hele tijd al geen woord gezegd. In een poging iets van de vroegere vrolijkheid te herstellen, verbreek ik de stilte door aan haar de retorische vraag te stellen: "Zo, word je oma?". Ze staat perplex. "Is dat zo?", vraagt ze me ongelovig, om het volgende moment weer naar haar schoot te staren, geïntrigeerd door de cirkelpatronen op haar rok. Net als de situatie van haar land lijkt haar Alzheimer ook duidelijk te zijn verergerd. Maar van beide zaken heeft Adileh zelf geen weet, een even troostrijke als deprimerende gedachte.

