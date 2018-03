Een spelletje is voor mijn zoon niet zomaar een spelletje

"Help", schrijft een moeder, "mijn jongste kan niet tegen zijn verlies!" Van een bordspel tot een game op de iPad of een voetbalwedstrijd met zijn team: als hij verliest dan vergaat de wereld. "Niks is dan nog goed en dat laat hij merken ook. Hoe kan mijn zevenjarige met die woede en teleurstelling leren omgaan?"

Op zich is er niks mis met willen winnen, zegt kinderpsycholoog Ger Ramakers. "Iedereen wil ergens goed in zijn, de snelste, de beste worden. Dat is een heel natuurlijke zaak en bij jongens speelt het competitieve element vaak nog wat sterker dan bij meisjes."

'Hij moet leren dat hij niet meteen een loser is na een verloren voet­bal­wed­strijd' Speltherapeute Micheline Mets

Dat een zevenjarige uit z'n dak gaat, is ook niet zo gek. "Zij kunnen niet goed relativeren en hebben hun emoties niet onder controle. Een zevenjarige gelooft nog in sprookjes, dus kan helemaal opgaan in zo'n spel."

Het ligt er ook maar net aan hoe zelfverzekerd deze zevenjarige is, zegt speltherapeute Micheline Mets. "Is zijn zelfbeeld nog wat onstabiel, dan ervaart hij verlies in een spel als een persoonlijke nederlaag. Tegenslag koppelt hij aan zichzelf: ik deug dus niet. Hij moet leren dat hij niet meteen een loser is na een verloren voetbalwedstrijd. En het helpt als ouders of tegenspelers dat dan ook niet roepen op het veld."

Teleurstelling Dat emoties als boosheid of verdriet vrijkomen is prima, zegt Ramakers. "Teleurstelling is oké, als hij maar niet zijn moeder gaat schoppen, of het hele speelbord van tafel veegt. Daar moet zij vooral iets van zeggen." Vanuit de Universiteit van Amsterdam bestudeert Ramakers de ontwikkeling van kinderen met behulp van spelobservaties. Spelletjes zijn een nuttig middel om de ontwikkeling te stimuleren. "Moeder kan hem in het begin laten winnen, en langzaam toewerken naar een eerste verlies. En doe die spelletjes dan vooral met z'n tweeën, niet met oudere broers of zussen die ook heel graag willen winnen." Bij een ouder kind valt nog uit te leggen dat een spel helemaal niet leuk en spannend is als steeds dezelfde persoon wint. "Maar zo'n verstandelijke benadering is bij jonge jongens niet heel effectief." Speltherapeute Micheline Mets weet alles van spellen en hoe je ze kunt inzetten voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Bordspellen zijn volgens haar nog wat te hoog gegrepen. "Een kind begint met water en zand, daarna komen de fantasiespelletjes, een gezelschapsspel vraagt al een flinke ontwikkeling." Dus ook al staat er van 0 to 99 op de doos, niet alles is geschikt voor zevenjarigen.