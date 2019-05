Een sneeuwwitte bruidsjurk - voor een prikkie

Jarenlang liepen ze er met een boog omheen, maar plots lanceren enkele grote confectiebedrijven zoals C&A, H&M en &OtherStories dit voorjaar outfits voor de grote dag. Compleet met een bescheiden bruid-lingerie-collectie. Ook voor de gasten is er feestkleding verkrijgbaar. Ze zien er duidelijk weer brood in, maar blijven vaag over de motieven. Hun algemene antwoord luidt ‘dat het (weer) tijd werd om een veelzijdige en mooie bruidscollectie toe te voegen’. Wie bedenkt dat een beetje bruidsjurk tussen de 1200 en 4000 euro kost, snapt de drijfveer wel. Veel jongeren willen zo’n bedrag niet uitgeven aan een jurk. Voor dat geld gaan ze liever op reis of investeren het uitgespaarde bedrag in hun nieuwe huis. Er zat dus een gat in de markt van de bruidsmode.

Prin­ses­sen­mo­del­len zijn uit, strandjurken zijn in

De confectie-bruidskleding is, behalve die van &OtherStories, in een beperkte oplage alleen online te koop. Dus het ‘Say yes to the dress’-gevoel zal ontbreken. In dit tv-programma worden bruiden gevolgd die voor de grote dag een reeks jurken doorpassen terwijl kritische vriendinnen en emotionele familieleden (in het televisieprogramma steevast ‘de entourage’ genoemd) helpen met kiezen. Voordeel van de online-verkoop is, naast de redelijke prijs, dat je geen maanden op je jurk hoeft te wachten.

Stunt Incidenteel deden de grote ketens weleens iets met bruidsjurken, soms als stunt. H&M verraste in 2006 met de eenmalige ‘Viktor & Rolf loves H&M’-collectie met daarin ook een trouwjurk (298 euro). Deze japon, compleet met sleepje, sluier en de voor de ontwerpers kenmerkende grote strik, was in een oogwenk uitverkocht en werd op de introductiedag meteen massaal voor een veelvoud te koop aangeboden op Marktplaats. Een kennis die nog helemaal geen vriend had, laat staan trouwplannen, schafte ’m ogenblikkelijk aan. Het was haar droom om ooit voor een prikkie in een designersoutfit voor het altaar te verschijnen. Toen het eindelijk zover was stond ze op het punt van bevallen en bleef de jurk ongedragen in de kast. Tien jaar later pakte H&M de bruids-draad weer op en introduceerde drie modellen van de Franse ontwerpster Julia Restoin-Roitfeld. Die waren volgens de modeketen ook leuk om aan te trekken naar een exclusief feestje. Dat is tevens de kracht van de confectie bruidskleren anno nu, want de meeste items zijn geschikt om ook later nog eens te dragen. Feestkleding van H&M © RV In de bruidsmode zijn grote prinsessenmodellen, korsetten met forse vetersluiting en gekleurde toegevoegde kantjes op hun retour. Modieuze bruidsjurken hebben een rug-accent van doorzichtige en met kant versierde, barokke, symmetrische vormen en een sluiting van tientallen knoopjes. Tevens zijn transparante tailles, diepe decolletés en een sleep ­actueel. Dat is niet allemaal haalbaar voor confectiemode. Maar de trend van ‘afzakkende’ schouderbandjes en de verwerking van romantisch kant met grote motieven zien we wel veelvuldig in de online modellen. Prinsessen ­Tegelijkertijd neemt juist de vraag naar luchtige en eenvoudige ‘strandjurken’ toe. Dáár haken de confectiebedrijven eveneens op in. Naast klassiek geïnspireerde modellen verkopen ze meer comfortabele ‘doordraag-kledingstukken’ zoals zwierige, dromerige jurken en ontspannen ogende jumpsuits. &Other Stories meldt zelfs hun ‘wedding capsule collection’ te hebben ontworpen voor het zomerseizoen omdat die ‘boordevol bijzondere gelegenheden zit’. Geschikt voor de bruid, de bruiloftsgasten, en voor afstudeerfeesten of andere gezellige evenementen. De materialen van de confectie-items zijn verrassend uiteenlopend. Van recycled polyester tot moerbeizijde, en van super clean tot uitbundig geborduurd. (Prijsindicatie: jurk 179,-, jumpsuit 149,-). C&A heeft ook herentrouwpakken: voor 150 euro is hij helemaal aangekleed, compleet met gilet en vlinderdas.

Duurzame jurk Ontwerpen van Laura Bartels. © Laura Bartels Modestudenten focussen zelden op bruidsmode; ze zetten vooral in op duurzaamheid. Laura Bartels van de Rotterdam Academy (opleiding Arts & Crafts) combineert die twee. Voor haar aanstaande eindexamen ontwerpt ze bruidskleding voor meer dan slechts één dag. Ze vindt inspiratie in sportkleding: “Want dat wordt vanwege het comfort niet alleen tijdens het sporten gedragen. Je wilt het vaker aan. Dat comfortabele mist bruidsmode en daarom gebruik ik voor mijn bruidslijn soepele sportkledingmaterialen en maak ik multi-modulaire onderdelen die zijn te combineren. Zo kun je bijvoorbeeld een sweater samenstellen uit verwisselbare elementen of een volantstrook verplaatsen naar hals, zoom of mouwmanchet. Ook zijn onderdelen binnenstebuiten te dragen zodat je kledingbeeld telkens verandert en je je outfit kan aanpassen en personaliseren naar verschillende draagmomenten.” Pastels bij &OtherStories. © RV

Niet altijd wit In bruidswinkels en -bladen zijn ivoor, champagne, wit en poederroze veruit favoriet. Ook de confectielabels kiezen voor hun weddingcollecties hoofdzakelijk voor deze nuances, aangevuld met pastels of enkele andere kleuren. De voorkeur om te trouwen in het wit is nog niet zo heel oud. In de 18de eeuw vermelden bronnen dat crème, blauw en roze traditioneel zijn maar blijkt ook zwart in zwang. Want ‘daarmede kon men tevens rouwen over den eerststervende’. Trouwjurk van &OtherStories © &Other stories Pas in de 19de eeuw komen bij de beter gesitueerden witte bruidsjaponnen voorzichtig op. Maar tot ver in de 20ste eeuw trouwen veel bruiden in het beste dat ze zich kunnen veroorloven; een gekleurde of donkere nette japon die ook later nog draagbaar is. Ook toen al leefde de duurzaamheidsgedachte. In een tentoonstellingscatalogus over huwelijksuitzetten (1980) merkt de auteur verheugd op dat ‘na vernieuwingen van de jaren 60, waarin de witte japon moest wedijveren met een kort model in pastelkleuren, de lange witte japon zegevierde en een mooie toekomst tegemoetgaat’. Nu, zo’n veertig jaar later, overheerst die lange witte japon nog steeds. Maar de geschiedenis lijkt zich op een nieuwe manier ook te herhalen in de ‘meer dan voor één dag’-tendens gecombineerd met inspiratie uit die vrijheids-hippie-jaren met een extra accent op comfort. Uiteraard dat alles graag ‘voor een koopje’.

