Een schoolreis is hard werken, maar je krijgt er heel veel voor terug

In groep 3 is dat reuze spannend en mijn lieve leerlingen bereiden zich op hun eigen manier voor. Zo nemen Nic en Kelly in alle rust de plattegrond van het speelpark door, oefenen Mounia, Bente en Juul het welbekende lied 'We zijn er bijna' en stuiteren Jeff, Fouad en Dave met een kilozak snoep - want vandaag mag dat - door de klas. Ik haal even heel diep adem.

Zo'n schoolreis is hard werken. Een goede voorbereiding is dus een vereiste. Zo heb ik de afgelopen week veel lijstjes moeten maken. Lijstjes met kinderen die nog geen zwemdiploma hebben, lijstjes met kinderen die na de schoolreis naar de BSO moeten en lijstjes met kinderen die wagenziek worden. In het laatste geval betekent het dat ik ook voor snoetenpoetsers en plastic zakjes moet zorgen. Gelukkig heeft Sepp een rolletje pepermunt bij zich en Elin speciale anti-wagenziekte-polsbandjes.

Vlak voor vertrek ontvang ik nog instructies van ouders; Raf dient extra te worden ingesmeerd met factor 50, Zoë moet goed drinken en Semmi mag geen snoepjes met gelatine.