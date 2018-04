Een salaris van 1,5 miljoen schaamteloos? Niet in de bankbubbel

Sociaal gezien hoor je die vraag niet te stellen. Ik herinner me dat mijn vader vroeger geïrriteerd reageerde als ik hem ernaar vroeg. Die diepere laag, wat bent u waard?, lijkt een morele vraag. Toch is die ook economisch.

Adam Smith betoogde al in de achttiende eeuw dat een arbeider een loon moet verdienen waarvan hij zodanig in zijn levensonderhoud kan voorzien dat hij zonder schaamte over straat kan. De Schotse vader van de economische wetenschap had daarbij de onderkant van de loonladder op het oog.

Tegenwoordig wordt de vraag wat iemand waard is ook gesteld aan bankbestuurders die schaamteloze bedragen incasseren. Onlangs nog bij ING door publiek en politiek (en ja, mijn bankzaken daar zijn afgesloten).

Veel bank­be­stuur­ders komen niet van buiten, dus is het helemaal niet nodig om een gênant hoog salaris te bieden

Graag te vriend Afgelopen week werd bekend dat de bestuursleden van een andere bank, Van Lanschot Kempen, 20 procent erbij krijgen. De bestuursvoorzitter, Karl Guha, ontving vorig jaar al 1,26 miljoen euro, meer dan zijn collega bij ABN Amro. Nu is het geen systeembank en weinigen van u zullen er een rekening hebben. Dus zal de kritiek van de aandeelhouders moeten komen. Eind mei krijgen die de kans om zich over de salarisverhoging uit te spreken. Ik voorspel dat zij niet zullen protesteren; ze houden het bestuur graag te vriend want ze profiteren mee van de winststijging van het afgelopen jaar. Waarom zullen de aandeelhouders van de vermogensbank zo makkelijk akkoord gaan? Daar hebben organisatiesociologen een mooie theorie voor bedacht: die van het organisatorisch veld, waarin de insiders in de loop der tijd hetzelfde gedrag vertonen. Mijn onderzoek naar de bankcultuur laat zien dat banken typisch zo'n organisatorisch veld vormen. Het draait in zo'n veld om het verkrijgen van status ten opzichte van elkaar en het zoeken naar legitimiteit van de buitenwereld. Status krijg je in de financiële wereld met geld. Legitimiteit zoek je door je keurig aan regels en procedures te houden.