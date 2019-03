Een praatje of een mooi winterjack, in de Friese Kledingbus zijn ze allebei gratis

Twee spijkerbroeken en een mooi winterjack heeft hij er al gehaald. “Ik zoek nog een wintertrui”, zegt Jos Negerman (76). De lange Sneker zit in het koffiehoekje achterin de Kledingbus. Waar op andere plekken in het land kledingbanken incidenteel langs de mensen rijden, heeft Friesland een mobiele kledingbank. De ‘lijn die verbindt’ rijdt elke week een vaste route langs elf plaatsen.

Anderhalf jaar geleden ging de bus rijden en de belangstelling blijkt nog steeds groot. Veel mensen stappen in. Voor gratis kleding, maar vooral ook voor een praatje. “Soms komt er iemand binnen die de hele dag niemand heeft gezien. Die kan dan even zijn hart luchten”, zegt initiatiefnemer Kees van Kordelaar. Ook is er een laptop aan boord en een vrijwilliger die zelf pas later leerde lezen en schrijven. Die geeft tips aan laaggeletterden.

Negen kinderen

Maar het begon bij kleren. Wijkbewoonster Ina Talsma komt met twee tassen merkkleding binnen. Ze wil helpen. “Prachtig dat mensen die het wat minder hebben hier gratis kleren kunnen uitzoeken.” Zij groeide op in een gezin van negen kinderen. Vader was boerenarbeider. “Ik weet wat armoede is. Ik had elke week dezelfde kleren aan. Afschuwelijk.”

De kleding is er voor iedereen, beklemtoont kerkelijk opbouwwerker Van Kordelaar. “We willen van het beeld af dat de bus er is voor mensen met weinig geld.” In de dorpen Pingjum of Makkum heeft de bus vooral een sociale functie. “Mensen treffen elkaar en gaan intussen even kijken of er wat moois tussen hangt.” Hij kreeg al telefoontjes van andere kerkelijke gemeenten, die ook een bus op de weg willen.

Negerman is vaste klant en vindt er aanspraak en een luisterend oor. Geregeld schuift hij aan bij de koffietafel. “Hartstikke mooi dat deze bus er is. Ik zit anders maar wat eenzaam thuis.” Hij vindt aanspraak in een moeilijke periode: zijn zoon is ziek en hij is na vijftig jaar huwelijk gescheiden en nu weer alleen.