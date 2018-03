Eén opvang voor alle peuters bevordert gelijke kansen, zeggen scholen en gemeenten

Voor het eerst ligt er een plan dat dit landelijk mogelijk moet maken.

In principe komen jonge kinderen op dit moment op twee verschillende plekken terecht: peuters met het risico op een leerachterstand kunnen naar een voorschool, kinderen zonder dat risico gaan naar de kinderopvang. Dan zijn er nog kinderen die thuis zijn, of bij een gastouder. Die verschillende soorten opvang werken kansenongelijkheid en segregatie in de hand, aldus de maatschappelijke organisaties. Door de kinderen fysiek bij elkaar te zetten, krijgen ze gelijke kansen.

De discussie over de peuteropvang loopt al jaren. Maar voor het eerst hebben alle betrokken organisaties samen met gemeenten en ouders een plan gemaakt voor een ‘peutervoorziening’. Het ideaal: kinderopvang met de kwaliteit van voorschoolse educatie waar alle kinderen vanaf 2,5 jaar 640 uur per jaar recht op hebben. Dat komt neer op veertig weken per jaar, zestien uur per week. Meer kan, en jongere kinderen zijn ook welkom, maar dat komt voor rekening van de ouders. De ouderbijdrage is inkomensafhankelijk. Kinderen die dat nodig hebben krijgen vanaf 2,5 spelenderwijs lesjes, zoals bij een voorschool.

'We willen de potjes bij elkaar gooien, maar het kabinet wil daar niet aan' Sharon Gesthuizen, voorzitter van de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang

Geld Het plan van de gemeenten, scholen en kinderopvangorganisaties kost niks extra’s, schrijven ze. Maar ze kunnen niet direct beginnen, want het kabinet moet hun voorstel nog ‘inkoppen’. Daarbij is het probleem volgens de organisaties dat de kinderopvangtoeslag voor werkende ouders van het ministerie van sociale zaken komt, terwijl het geld voor de voorschool komt van het ministerie van onderwijs. “We willen die potjes bij elkaar gooien”, zegt voorzitter Sharon Gesthuizen van de Branchevereniging maatschappelijke kinderopvang (BMK). “Maar het kabinet wil daar niet aan.” Daarnaast moeten de regels worden aangepast, zeggen de organisaties. De voorschool heeft bijvoorbeeld een andere cao dan de kinderopvang en andere eisen voor huisvesting en personeel. “Je wilt het allemaal niet weten”, verzucht voorzitter Rinda den Besten van de PO-raad, de vereniging van scholen in het primair onderwijs. De basisscholen hebben weer andere eisen en geldpotjes. “Stel dat ik een conciërge wil aannemen voor een integraal kindcentrum (een instelling voor zowel kinderopvang als basisschool red.). Vertel jij mij maar eens onder welke cao ik die moet betalen.” Het ministerie van onderwijs zegt dat het plan wel degelijk extra geld kost. Volgens een woordvoerder van onderwijsminister Arie Slob (ChristenUnie) is er voor samenvoeging 700 miljoen euro extra nodig. Los van het geld is er de principiële keuze. “Dit kabinet heeft er voor gekozen kinderen met risico op een leerachterstand extra ondersteuning te geven.” Maar de gemeenten zijn vrij om zelf de potjes te combineren.