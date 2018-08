Een openbare en islamitische school in één gebouw, kan dat wel?

Om het gejengel van haar jongste te sussen, wiegt Gaby Revers (31) haar kinderwagen ritmisch heen een weer. De moeder staat voor het gebouw van openbare basisschool De Klimroos in Leidsche Rijn, Utrecht. Een feloranje strik houdt de glanzende haren van Angelina (8) bij elkaar, Noah (9) is gehuld in een dieproze jas. Ze zijn klaar voor de eerste dag van het nieuwe schooljaar.

Tot voor kort bood De Klimroos, verstopt tussen de rijtjeshuizen in nieuwbouwbuurt Parkwijk, onderdak aan 140 leerlingen verdeeld over twintig lokalen. Er was dus ruimte over, redeneerde de gemeente. Daarom krijgt islamitische basisschool Al Arqam nu zeven lokalen en een speellokaal in het gebouw. Ondanks de felle tegenstand van de ouders en de schoolleiding van De Klimroos wordt de openbare school verplicht de 150 leerlingen van Al Arqam te laten intrekken. De rechter bevestigde dat eind juli.

Het is nu al best klein om te spelen Sara van Aller

Voldongen feit Ouders en directie hekelden vooral het tijdstip waarop de beslissing werd meegedeeld: vlak voor de zomervakantie. Dat de islamitische school de eerste lesdag tot woensdag moest uitstellen - de vleugel van Al Arqam is nog leeg - is illustratief voor de korte tijdspanne waarin gewerkt moest worden. "Je wordt voor een voldongen feit gesteld", zegt Revers. "Er is amper tijd geweest om te wennen aan het idee dat het schoolgebouw gedeeld moet worden met een school met een heel andere identiteit. Dat maakt het ongenoegen onder de ouders des te groter." De vanuit de gemeente geadviseerde mediastilte die beide scholen vorige week inlasten, moet vermijden dat de discussie opnieuw ontbrandt. Het grimmigst werd het begin juli, toen ambtenaren voor een inspectie het schoolgebouw wilden bezoeken, maar het bestuur van De Klimroos hen de toegang weigerde. Het merendeel van de leerlingen op De Klimroos heeft een migratie-achtergrond. Een veel gehoorde vrees onder de ouders is dat die zullen overstappen naar de islamitische school. Al voor het getouwtrek begon, schreef Sara van Aller (33) haar bijna vierjarige dochtertje in bij De Klimroos. "Het is nu al best klein om te spelen", zegt ze, uitkijkend op het schoolplein. "De school moet niet alleen de overstap van leerlingen naar de islamitische school vrezen, maar ook de ouders die uit ongenoegen andere oorden opzoeken, door het gebrek aan faciliteiten." Alles wordt op elkaar gepropt Gaby Revers

Onrust over islam Het praktische aspect is een terugkerend bezwaar onder de ouders. Het gebouw zou niet geschikt zijn voor twee scholen. "Alles wordt op elkaar gepropt", zegt Revers. "De school wordt letterlijk in tweeën gesplitst. Een gezamenlijke gymzaal, de binnenspeelruimte, noem maar op." Dat Al Arqam een andere ruimte aangeboden kreeg door de gemeente, maar weigerde, vindt ze onbegrijpelijk. "Dat staat toch leeg?" Nadat de kinderen in de klas zijn gedropt, keuvelt een groepje ouders nog wat na op het schoolplein. Het gespreksonderwerp ligt voor de hand: de nieuwe buren. Er schemert geen angst voor de islam door in het verzet van De Klimroos. Religie wordt er te snel bijgehaald, zegt Van Aller. "Dat er onrust over de islam is in de samenleving, is geen wonder: je leest altijd alleen de slechte verhalen. De goeie hoor je nooit." Maar Revers is blij dat ze binnenkort gaat verhuizen: haar kinderen gaan daarom straks naar een nieuwe school. "En anders hadden we vast ook een andere school gezocht", zegt ze stellig.