Een op de zeven kinderen speelt nooit meer buiten. Ouders moeten in actie komen, zegt Jantje Beton

Eén op de zeven kinderen tussen de 4 en 14 jaar oud speelt niet of nauwelijks nog buiten maar blijft binnen, en zit vooral achter een scherm. Dat blijkt uit de antwoorden van 6194 ouders in een onderzoek uitgevoerd in opdracht van Jantje Beton. Dat goede doel probeert kinderen te stimuleren om buiten te spelen.

Samen spelen is veel leuker, ik ken geen kind dat graag een uur alleen op de schommel zit Dave Ensberg-Kleijkers, Jantje Beton

Dat kinderen door de opkomst van mobiele telefoons, tablets, laptops en gameconsoles steeds minder in de zandbak, op de schommel of in het klimrek te vinden zijn, was al bekend. Maar dat een substantiële groep kinderen (15 procent) nooit vrijelijk buiten speelt, vindt directeur Dave Ensberg-Kleijkers van Jantje Beton problematisch. Hierbij gaat het om kinderen die uit eigen regie ervoor kiezen om buiten te spelen, en niet binnen de kaders van een schoolplein of sportvereniging.

“Het probleem versterkt zichzelf”, zegt Ensberg-Kleijkers, “Als kinderen minder buiten komen, trekken ze ook geen andere kinderen aan die komen spelen. Het is namelijk heel simpel: samen spelen is veel leuker. Ik ken geen kind dat graag een uur alleen op de schommel zit.”

Gezond Buiten spelen is volgens Jantje Beton niet alleen leuk, maar ook gewoon gezond. Het is goed voor de ontwikkeling van de hersenen, maakt kinderen avontuurlijk, zorgt voor een goede motoriek, leert kinderen om te gaan met tegenslag, versterk sociale vaardigheden, noem maar op. Ouders staan daar te weinig bij stil, vindt Ensberg-Kleijkers. “Als ouders het verkeerde voorbeeld geven en de hele tijd achter een scherm zitten, dan kopieert een kind dat gedrag vanzelf”, zegt Ensberg-Kleijkers. Vooral kinderen van hoger opgeleide ouders spelen minder buiten, blijkt uit het onderzoek. Zij hebben vaak maar één broer of zus, of zijn enig kind en wonen in de Randstad. “Ouders uit de hoogste sociale klasse brengen zelf de minste tijd buiten door, hun kind net zo", aldus Ensberg-Kleijkers. Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken herkent het beeld dat Jantje Beton schetst. Hij doet onderzoek naar het mediagedrag van kinderen voor onder meer de Erasmus Universiteit en Hogeschool Windesheim. “Als ouders veel media gebruiken, doen kinderen dat ook.” Nikken onderzocht onder meer het mediagebruik van nul- tot zevenjarigen. “We zien dat ouders de afgelopen jaren media vaker inzetten als een soort van oppas om kinderen zoet te houden. Ouders met een hoger opleidingsniveau kunnen het zich gemakkelijker veroorloven om voor de allerjongsten al zulke apparaten aan te schaffen.” Nikken begrijpt wel dat ouders naar een telefoon of tablet grijpen, maar is ook kritisch. “Opvoeden is investeren als ouder. Maak daarom goede afspraken met je kind, en let er op dat je zelf niet eindeloos bezig bent met een scherm. Ouders zijn namelijk het belangrijkste rolmodel voor een kind.”

Zes tips van Jantje Beton om je kind buiten te laten spelen - Maak afspraken: 1 uur binnen is 1 uur buiten, binnen ben ik de baas en buiten ben jij de baas

- Geef het goede voorbeeld en speel mee, later kun je je kind dan meer loslaten

- Zorg voor een appgroep met ouders in de wijk en spreek af zodat kinderen samen kunnen spelen

- Zie verveling niet als een probleem dat je oplost met een scherm, opper dan juist de speeltuin buiten als alternatief.

- Ga samen met je kind op zoek naar leuke speelplekken in de wijk

- Geen leuke speelplek? Stap naar de gemeente, of kijk of Jantje Beton (financieel) kan helpen

