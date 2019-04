Een op de tien jongeren krijgt te maken met jeugdzorg

Daarmee krijgt ondertussen een op de tien jongeren in Nederland een vorm van hulp. Dat is een zware last voor gemeenten, zo bleek vorige week nog uit een onderzoek dat minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) naar buiten bracht. Driekwart is meer geld aan de zorg kwijt dan begroot.

Jongeren in midden Limburg en noordoost Nederland krijgen de meeste jeugdzorg. Gemiddeld 12,5 procent doet een beroep op jeugdzorg. Heerlen staat met 18,4 procent bovenaan. Een fors verschil met de gemeente waar jongeren de minste jeugdzorg krijgen. Dat is Edam-Volendam met 5,7 procent.

Oorzaken Over de oorzaken zeiden onderzoekers vorige week dat de kosten vooral stijgen in gemeenten met relatief veel jongeren met een niet-westerse migratie-achtergrond en in gemeenten waar veel jongeren opgroeien op bijstandsniveau. Van de vier grootste gemeenten in Nederland heeft Utrecht het hoogste percentage jongeren dat jeugdzorg ontvangt (14,98 procent) en Den Haag het laagste (12,35 procent). Het CBS keek ook naar jongeren die onder de reclassering vallen, een onderdeel van de jeugdzorg. De stedelijke regio’s Rijnmond, Utrecht-Stad, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden scoorden de hoogste percentages. Sinds 2015 is de zorg voor jongeren in handen van de gemeenten. Toen waren er nog 380.000 jongeren die jeugdzorg ontvingen. Dat het aantal sindsdien stijgt, kan komen doordat gemeenten de jongeren die de hulp nodig hebben beter weten te vinden. Een andere verklaring is dat de jeugdhulp wordt ‘opgerekt’. Daarmee wordt bedoeld dat steeds meer vormen van hulp onder jeugdzorg valt, zoals bijvoorbeeld kindercoaches of begeleiding bij dyslexie.

