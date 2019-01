Een op de drie verpleegkundigen krijgt te maken met seksuele intimidatie

Op plek twee en drie staan de verzorgenden en de gespecialiseerd verpleegkundigen. Van hen komt grofweg een op de vier dit tegen op de werkvloer, blijkt uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Van alle Nederlandse werknemers heeft gemiddeld 6 procent last van ongewenste seksuele aandacht van klanten.

Lees verder na de advertentie

Het aantal verpleegkundigen dat aangeeft te maken te krijgen met ongewenste aandacht is gestegen: in 2014 ging het nog 26 procent. “We zien in algemene zin een stijging, maar bij verpleegkundigen is die het grootst”, zegt CBS-onderzoeker Tanja Traag. “Dat zou kunnen komen door een toename van ongewenst gedrag, maar ook door een toegenomen bewustwording.”

Jonge vrouwen “Een op de drie, dat is veel”, reageert Patricia Ninaber, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hart en Vaatverpleegkundigen. “Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Het is een beroep waarin veel jonge vrouwen werken. Tijdens je werk sta je dicht bij patiënten. Hierdoor kunnen patiënten wellicht het idee hebben dat ze alles kunnen zeggen of doen.” Tijdens je werk sta je dicht bij patiënten. Hierdoor kunnen patiënten wellicht het idee hebben dat ze alles kunnen zeggen of doen Patricia Ninaber Ninaber denkt dat ook het seksistische beeld van verpleegkundigen, bijvoorbeeld op beterschapskaartjes, niet helpt. “Daar staat dan een verpleegstertje op met een kort rokje en grote borsten, en de zin: ‘Laat je maar lekker verwennen’. Of met een grote spuit in de handen. Zo wil je niet gezien worden, als professional”, zegt Ninaber. Ook intimidatie komt vaak voor in de zorg: de helft van de verpleegkundigen en artsen heeft daarmee te maken. Medewerkers van politie en brandweer hebben het vaakst te maken met pesten (een op de vier) of lichamelijk geweld (bijna de helft). “We weten dat het gebeurt, maar toch blijven het cijfers om van te schrikken”, meldt vakbond FNN in een reactie. “Geweld en intimidatie zijn absoluut nóóit ‘part of the job’. Werkgevers moeten zich steeds blijven inzetten om de veiligheid van hun werknemers te garanderen.”

Lees ook:

Acteurs durven geen aangifte te doen van seksueel wangedrag Bijna dertig klachten zijn binnengekomen bij het meldpunt voor seksueel wangedrag van de cultuursector. Geen van de melders was bereid om aangifte te doen, omdat dat niet anoniem kan.