Een op de acht Britse werkenden leeft in armoede

Bijna een derde van de kinderen in het Verenigd Koninkrijk groeit op in armoede, blijkt uit onderzoek van de Britse Joseph Rowntree Foundation. En terwijl de werkloosheid in het land afneemt, groeit het aantal werkenden dat te weinig verdient om rond te komen nog sneller. Een op de acht werknemers zit inmiddels onder de armoedegrens. Dat is het hoogste percentage in twintig jaar tijd.

Vooral winkel- en ho­re­ca­per­so­neel verdient vaak te weinig om rond te komen

Volgens de onderzoekers van de ngo zijn er de afgelopen vijf jaar zo’n 500.000 werkende armen bijgekomen in het Verenigd Koninkrijk. Het totaal komt daarmee op ongeveer 4 miljoen, stellen ze. De groei bestaat vrijwel volledig uit gezinnen met kinderen – het aantal mensen met een baan maar zonder kinderen dat te weinig verdient om rond te komen is de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven.

Onder de armoedegrens Vooral kinderen van alleenstaande ouders lopen het risico in armoede op te groeien. Van die categorie leeft bijna de helft onder de armoedegrens. In gezinnen met twee ouders gaat het om een kwart van de kinderen. Het onderzoeksbureau wijst op verschillende oorzaken voor de toename van armoede onder kinderen en werkenden. Zo groeien lonen nog maar mondjesmaat, terwijl de kosten voor huisvesting, kleding en eten wel zijn toegenomen. Veel toeslagen zijn tegelijkertijd teruggeschroefd of afgeschaft, waardoor steeds meer mensen in betalingsproblemen komen. Een aantal sectoren is oververtegenwoordigd als het gaat om laagbetaald werk. Vooral winkel- en horecapersoneel verdient vaak te weinig om rond te komen. Opvallend is dat alleenstaande ouders substantieel minder verdienen dan tweeverdieners. Zo verdienen zij zo’n 2,40 euro per uur minder dan de minst-verdienende, en 6,57 euro per uur minder dan de meest-verdienende partner. Volgens de onderzoekers komt dat doordat zij vaker werken in slecht betalende sectoren. Het Verenigd Koninkrijk kent sinds 2016 een minimumloon, dat hoog genoeg zou moeten zijn om niet in armoede te hoeven leven. Dat minimumloon is de voorgaande jaren ook gestegen van ruim 8 euro per uur naar 9,20 euro per uur vanaf april volgend jaar. Maar volgens de onderzoekers hebben mensen in diezelfde periode veel meer moeten inleveren aan toeslagen en subsidies, waardoor zij per saldo toch slechter af zijn. De armste 10 procent van de bevolking is er sinds 2015 zo’n 10 procent in inkomen op achteruit gegaan

Geen inflatiecorrectie In totaal leven er meer dan 14 miljoen mensen in armoede in het Verenigd Koninkrijk, stellen de onderzoekers. Daaronder bevinden zich 1,9 miljoen gepensioneerden, 4,1 miljoen kinderen en 8,2 miljoen mensen die vallen onder de beroepsbevolking. Als de regering de toeslagen weer zou verhogen met de inflatie, zouden er jaarlijks al 200.000 mensen uit de armoede komen. Uit eerdere berekeningen van het Institute for Fiscal Studies, dat onderzoek deed naar de effecten van belastingmaatregelen door de overheid, bleek al dat sinds 2015 de armste 10 procent van de bevolking er zo’n 10 procent in inkomen op achteruit is gegaan. Ook de op een na armste groep (-6,7 procent) en het op twee na armste groep (-3,8 procent) hebben flink ingeleverd. Tegelijkertijd zagen de 40 procent hoogste inkomens hun inkomen toenemen, zij het dat de plussen voor hen niet hoger dan 1 procent uitkwamen.

