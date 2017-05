Een onverdraagzame barst in de Oekraïense regenboog

De gebroken regenboog is nog nét zichtbaar vanaf het Eurovision Village, het feestcentrum midden op de brede Khreshchatyk-boulevard in Kiev. De reusachtige stalen boog, met uitzicht op de Dnjepr, is in 1982 opgericht ter ere van de band tussen Rusland en Oekraïne, als 'vriendschapsboog der volkeren'.

Maar die uitleg is alleen nog te vinden in sommige buitenlandse reisgidsjes, grinnikt homoactivist Zoryan Kis. "De marketingmensen van het Eurovisie vonden het een goed idee het monument om te dopen tot 'boog der diversiteit'. En om hem dan maar meteen te schilderen in de regenboogkleuren." De homovlag, in het kader van de enorme populariteit van het songfestival binnen de internationale homogemeenschap. Moedig, vond Kis. Prima, zei het stadsbestuur. Maar toen arbeiders bezig waren de veelkleurige vlakken aan te brengen, blokkeerde plots een knokploeg van de ultranationalistische groepering Pravy Sektor het werk. De politie stond erbij en keek ernaar, vertelt Kis.

Wrang

Dus prijkt er een barst in de felle kleuren. Een treffend symbool voor de positie van LGBT's in Oekraïne, zeggen Kis en zijn partner Tymur Levsjoek, die sinds vier jaar de jaarlijkse Pride-mars in Kiev organiseren. De weken dat het Eurovisie in de stad is neergestreken kunnen homo's prima over straat, dankzij de massale politieaanwezigheid. Maar ze hebben genoeg vrienden die niet uit de kast durven komen. Het is als dat enigszins wrange motto dat overal op Eurovisie-banieren door de stad wappert: 'Celebrate diversity.' Wrang, zegt Levsjoek. "Vieren doe je maar even. Het feestje is afgelopen wanneer het Eurovisie vertrekt. Dan wordt alles weer normaal."

Normaal voor homo's in Oekraïne is dat de moeder van Kis dacht dat zijn werk voor een Amerikaanse NGO hem homo had gemaakt. Normaal is dat wanneer je als man maar lang genoeg hand-in-hand loopt, je met pepperspray bespoten wordt en tegen de grond wordt geschopt door extreemrechtse jongeren, ondervond het stel zelf. Normaal is dat de politieagenten die de veiligheid op de Pride-mars in Kiev moeten garanderen, alsnog zijn hand niet willen schudden, zegt Kis.

Daar kon het tolerantieklasje waartoe Oekraïense politieagenten werden verplicht weinig aan veranderen. Kis gaf een aantal van deze voorlichtingscursussen, die door het stadsbestuur van Kiev zijn ingesteld voor hervormingen binnen het politiekorps.

"De jonge agenten willen verandering. Maar de oudere, conservatieve agenten in het land zien homotolerantie, en eigenlijk basale mensenrechten, als westerse import", schampert hij.