Een omstreden implantaat in je borst. Houden of weghalen?

Als ik had geweten hoeveel problemen ik met de siliconen borstimplantaten zou krijgen had ik ze nooit genomen”, zegt de 57-jarige Hanne de Bruijn. Vanwege borstkanker liet ze in het ­najaar van 2011 een van haar borsten amputeren. “De artsen adviseerden voor de reconstructie een siliconen borstimplantaat. Ik had mijn twijfels, maar werd gerustgesteld: er kon niets gebeuren”, legt De Bruijn uit.

In 2013 werd de Limburgse ziek. “Ik was moe, had last van mijn ogen en zenuwpijn in mijn benen”, zegt ze. Na een bezoek aan de huisarts, een psycholoog, een kno-arts en een internist kwam ze terecht bij Jan Willem Cohen Tervaert, hoogleraar interne geneeskunde en immunologie aan de Canadese University of Alberta. “Uit een bloedtest bleek dat er veel antistoffen tegen siliconendeeltjes in mijn ­lichaam zitten. Die duiden op het ASIA syndroom, een auto-immuunziekte die is ontstaan doordat mijn borstimplantaat bleek te zweten”, zegt De Bruijn. Via crowdfunding spaarde ze geld bij elkaar om het implantaat te laten verwijderen. De klachten werden minder maar de auto-immuunziekte blijft.

Twee soorten

Hanne de Bruijn is een van de 200.000 vrouwen in Nederland met een borstimplantaat. Er zijn vele soorten borstimplantaten, maar van die met siliconen zijn er grofweg twee te onderscheiden. De eerste soort is glad en de tweede is ruw. De laatste is zo populair omdat de kans op verkapseling, als weefsel van binnenuit vastgroeit aan het implantaat, kleiner is.

“Van alle borstimplantaten in Nederland is zo’n 95 procent gemaakt van siliconen met een ruwe buitenkant en daarvan is een ­aanzienlijk deel afkomstig van fabrikant Allergan”, zegt Marc Mureau, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Plastisch chirurgen moeten op zoek naar een nieuwe leverancier, de voorraad die nog in de ziekenhuizen lag, is teruggestuurd.

Als je ze verwijdert, knappen vrouwen zo op. Dat is genoeg voor mij om de siliconen implantaten af te raden. Dr. Linda Visser, privékliniek Arenborghoeve

De ruwe siliconen borstimplantaten verloren onlangs hun Europese (CE) keurmerk doordat de fabrikant niet de nodige aanvullende informatie kon geven aan het Franse bedrijf dat het keurmerk uitgeeft. Zonder keurmerk mogen de ruwe borstimplantaten in heel Europa niet meer worden gebruikt. Het zou in eerste instantie gaan om ontbrekende technische informatie over het product. Maar nu een link is gelegd tussen de borstimplantaten en een verhoogde kans op het krijgen van de zeldzame vorm van lymfeklierkanker ALCL, betreft het ook de verantwoording van het ­bedrijf. Allergan krijgt drie maanden om dit ­beter te onderbouwen. Daarna volgt een nieuwe beoordeling.