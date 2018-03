Een nieuwe taxi-oorlog dreigt, klant eist service Uber alles

Sinds de komst van online taxiplatform Uber broeit een nieuwe taxi-oorlog in de grote steden. En met oorlog bedoelen sommige taxi-chauffeurs ook echt oorlog. Komende dinsdag om klokslag vier uur zouden chauffeurs het Amsterdamse hoofdkantoor van Uber aanvallen, ontdekte het Algemeen Dagblad op berichtendienst Telegram. "Alles en iedereen is welkom. Neem je bakstenen, vuurwerk en molotovs mee!", luidde de oproep. Afzender: 'WegMetUber', een Telegram-groep met enkele honderden anonieme leden.

Met Uber kan via een app een taxi worden besteld. De app ziet waar je bent en stuurt de dichtstbijzijnde taxi jouw kant op. Op je telefoon kun je de route volgen en na afloop kan de klant de chauffeur een beoordeling geven. De Amsterdamse en Rotterdamse taxicentrales hebben inmiddels soortgelijke applicaties, maar het gebruik van de Uber-app is meer ingeburgerd.

Taxi's van Uber zijn nu nog te vinden in de Randstad en Eindhoven, maar het bedrijf wil verder groeien, laat een woordvoerster weten: "We zijn continu aan het kijken naar mogelijke nieuwe steden en ook buiten deze gebieden zien we dat mensen onze app downloaden om te kijken of ze in hun plaats een taxi via ons kunnen bestellen. In Amsterdam hebben we een betrouwbare en vlotte service met een gemiddelde aanrijdtijd van onder de 4 minuten. Steden als Den Haag en Rotterdam groeien hard mee. We zien dat zowel het aantal gebruikers als de chauffeurs blijven toenemen."

En dat zit ze bij een traditionele partij als Taxi Centrale Amsterdam (TCA) niet lekker. De slag om een taxirit woedt in Amsterdam - taxistad bij uitstek met een groeiend aantal toeristen - veruit het meest heftig.

Biekmann is blij dat de rechter in 2014 een streep zette door de dienst UberPOP, waarbij particulieren zonder vergunning taxiritten aanboden via de Uber-app. "Dat was geen eerlijke concurrentie, om het maar niet te hebben over risico's voor klanten, zoals bijvoorbeeld het ontbreken van de juiste verzekeringen. Het heeft lang geduurd voordat hierop actie is ondernomen en dat heeft chauffeurs inkomsten gekost."

De taximarkt bestaat uit drie onderdelen: het zogeheten contractvervoer, de bel- en bestelmarkt, en de straat- en standplaatsmarkt. Uber valt, samen met partijen als Taxi Electric, ViaVan en Tinker onder de bel-en bestelmarkt. TCA bespeelt de straat- en standplaatsmarkt. Het bedrijf heeft een vergunning om in de gemeente Amsterdam klanten op te pikken van taxistandplaatsen of van straat. Daarmee is TCA een zogenaamde Toegestane Taxi Organisatie (TTO).

Volgens Biekmann begeven Uber-chauffeurs zich regelmatig illegaal op de opstapmarkt. "Daarom zie je ze vooral in het weekend en 's avonds met een klein taxilicht rijden."

Uber veroordeelt die gang van zaken in een reactie: "Het illegaal oppikken van klanten op straat of standplaatsen is absoluut niet in het belang van Uber, de stad of alle andere chauffeurs in Amsterdam die zich wel aan de regels houden. We werken nauw samen met de politie en het taxiteam van de gemeente om dit soort praktijken tegen te gaan."

Intussen is de klant misschien wel de grote winnaar. Goed, de gemiddelde Uber-chauffeur rijdt niet in een blinkende Mercedes, maar of dat nu de eerste levensbehoefte is van de taxiënde stedeling valt te betwijfelen. Bovendien is een ritje met Uber in de daluren steevast een stuk goedkoper. En de app is gebruiksvriendelijk, wat de concurrentie dwingt om met een goed alternatief te komen.

Met aanvalsplannen op het hoofdkantoor van Uber zullen afgehaakte klanten het imago van de onbeschofte Amsterdamse chauffeur weer eens bevestigd zien

Wellicht dat de keiharde concurrentie vanuit Uber ook een zuiverende werking heeft op het ronduit negatieve aanzien van de chauffeurs van de Amsterdamse taxicentrale. Met de aanvalsplannen voor aanstaande dinsdag op het hoofdkantoor van Uber zullen veel afgehaakte klanten het imago van de onbeschofte Amsterdamse chauffeur met strafblad weer eens bevestigd zien. De Maatschappij Voor Beter OV, het kleinere broertje van reizigersorganisatie Rover, is daarom maar wat blij met de komst van een speler als Uber: "Wij zien dat als een goede zaak, ook omdat klanten rapportcijfers kunnen geven aan de chauffeurs. Zo wordt de kans dat een ongelikte beer je illegaal de halve stad doorrijdt een stuk kleiner", zegt de woordvoerder van de 700 sympathisanten tellende reizigersclub.

Bij grote broer Rover zijn ze minder enthousiast over Uber, met name over de tarieven. De organisatie pleit voor een wettelijke maximumprijs: "In de daluren zijn de tarieven wat lager dan die van de anderen, maar in de spits of bij uitval van het openbaar vervoer kunnen ritprijzen bij Uber oplopen tot wel 300 procent extra."

