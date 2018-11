Een nieuwe aortaklep via de lies, is dat veilig voor iedereen?

Een nieuwe methode om vernauwingen in de aortaklep van het hart op te lossen, wordt mogelijk op te grote groepen patiënten toegepast. De veiligheid op langere termijn staat nog helemaal niet vast, aldus Petra Blum en Cat Ferguson van het International Consortium of Investigative Journalists.

De twee deden langdurig onderzoek naar de Tavi, een methode waarbij zonder een ingrijpende openhartoperatie een verkalkte en vernauwde aortaklep kan worden vervangen. Hun studie is onderdeel van de Implant Files, het wereldwijde onderzoek naar medische implantaten.

De methode is populair: artsen bieden de behandeling ook aan jongere patiënten aan

De kwaal, vernauwde aortaklep, komt geregeld voor bij ouderen. De Tavi is voor hen een uitkomst, omdat een openhartoperatie, nodig bij vervanging van een slechte klep, voor hen vaak geen goede optie is. De Tavi kan tijdens een ‘dotter-achtige’ ingreep in het hart worden gebracht. Via een slagader in de lies of bij het sleutelbeen wordt de klep met een lange katheter op de juiste plek in het hart gemonteerd. Ook in Nederland wordt de opvouwbare hartklep sinds 2007 op grote schaal gebruikt. Het Sint Antoniusziekenhuis in Nieuwegein meldde begin dit jaar dat met succes de duizendste Tavi was geplaatst.

Maar de methode is inmiddels zo populair dat cardiologen de behandeling ook bij jongere patiënten uit lagere risicogroepen aanbieden. De fabrikanten van Tavi-producten, Edwards Lifesciences en Medtronic, moedigen artsen en ziekenhuizen daartoe ook aan, volgens Blum en Ferguson.

Dierlijk hartweefsel Probleem is, dat in tegenstelling tot bestaande hartkleppen die volgens de bestaande methode (operatief) worden vervangen, de duurzaamheid van de Tavi op langere termijn niet vaststaat. Er is geen bewijs dat de klep, die bestaat uit metaal en dierlijk hartweefsel, minstens tien jaar goed blijft. Medtronic geeft op zijn Tavi maximaal vijf jaar garantie. De uitvinding van de Tavi was een revolutie in de hartchirurgie. De methode werd in 2007 in Europa als eerste op de markt gebracht om een veiligheidsstempel (de CE-markering) te krijgen. In het begin traden er geregeld complicaties op, zoals beroertes. Vaak moesten patiënten ook nog een extra pacemaker. Pas in 2011 werd de Tavi van Edwards in de VS toegelaten op de markt, nadat de meeste kinderziektes er op Europese patiënten uit waren gehaald. De Tavi van Medtronic mocht pas in 2014 in Amerika worden gebruikt. Wetenschappers en artsen zijn volgens de twee ICIJ-onderzoekers overtuigd van de grote waarde van Tavi bij oudere, kwetsbare patiënten, maar zij twijfelen over toepassing op patiënten die een openhartoperatie wel aankunnen, omdat niet bekend is hoe de Tavi’s zich op langere termijn zullen houden.

