Een nieuw middel in de strijd tegen Zwarte Piet: het gesloopte pietje

Een nieuw middel in de strijd van activisten tegen Zwarte Piet is opgedoken: het fijnknijpen van chocolade zwarte pietjes in de schappen van Albert Heijn.

In een filiaal in Amsterdam Westerpark zijn de zwarte pietjes blijven staan, terwijl de witte sinten ernaast zijn verkocht. Maar in filiaal Oostpoort en de Bijlmer is een ander fenomeen te zien: het gesloopte pietje. Met een duim zijn vakkundig de choco-kopjes ingedrukt, de pietjes staan wel overeind.

“We weten dat het sinds vorig jaar gebeurt”, zegt woordvoerder Anoesjka Aspeslagh namens het AH-hoofdkantoor in Zaandam. Waar het in Nederland precies voorkomt weet ze niet. AH is samen met Jumbo nog de enige winkelketen die zwarte piet in de schappen heeft. Concurrenten Dirk, Vomar en Lidl zijn integraal overgegaan op roetveegpiet of zijn zelfs helemaal pietloos geworden. Bij de Duitse Lidl is de Kerst al op komst. Ook Hema en Blokker tonen alleen roetveegpieten op ruiten en displays.

Daarmee staat AH achteraan in de rij. Toch is er bij het concern ‘heel goed’ over nagedacht, zegt Aspeslagh. “Wij volgen onze klanten en willen keuze bieden. We hebben piet een paar jaar geleden wel aangepast: geen oorringen meer en geen rode lippen.”

Zover is Jumbo niet, daar liggen nog sierletters met de stereotiepe zwarte piet met dikke rode lippen en kroeshaar. AH keurt de vernielingen af, de klanten in het Bijlmerfiliaal trouwens ook. “Dit kan niet, en het leidt tot voedselverspilling”, aldus Aspeslagh.

Klant Glenn stelt in het Bijlmerfiliaal dat zwarte piet voor de meeste Antillianen geen probleem is. Een klant uit Brazilië ziet dat anders: “Discriminerend”, stelt Dina Oliveira Conceicao. Tussen de schappen en met een kopje koffie in de hand ontstaat er toch een compromis: alle kleuren pieten zijn leuk voor de kinderen. Trouwens, in alle ketens in opmars: de zwarte chocolade Sint.

Jaar in, jaar uit laait opnieuw de pietendiscussie op. Door toedoen van volwassenen. Vandaag pakken demonstrerende voor- én tegenstanders weer hun moment tijdens de landelijke intocht in Zaanstad. Wat vinden kinderen eigenlijk van deze heisa? Vier achtstegroepers uit Breda en Bavel over Zwarte Piet.

Pien Vooropgesteld: van Pien mogen de pieten zwart blijven. Ze ziet het probleem niet zo. “Ze irriteren niemand, verwennen de kinderen zelfs met cadeautjes. Op het nieuws hoor ik dat Zwarte Piet discriminerend zou zijn. Ik vind dat onzin.” Maar toch vindt ze het niet gek als de pieten zich ontwikkelen. Ze hoeven niet allemaal wit te worden, maar een beetje van alles wat. “Dan is iedereen blij. Voor kinderen die erin geloven, maakt het niet uit. Voor hen is Piet gewoon Piet. Het feest wordt er niet minder leuk door als je witte en zwarte pieten hebt. Rekening houden met mensen die er problemen mee hebben, kan daarom best.” Een punt van kritiek heeft Pien wel. “Ik vind dat we in Nederland al heel lang hierover praten, zonder dat er veel gebeurt. Nu gaan mensen weer protesteren en de intocht verpesten. Doe dat in een andere tijd van het jaar. Het is toch leuk als Sinterklaas weer in het land komt?” sander © orkun

Sander “Yes, leuk! Pakjesavond!” Sander imiteert de standaard- reactie van een kind als het over Sinterklaas en de zwarte pieten gaat. “Als er cadeautjes zijn, is het al snel best. Kinderen vinden er verder niet veel van. Voor grote mensen is dat anders. Ik weet niet of ik dat begrijp. Het is maar net hoe je tegen dingen aankijkt. Ik kan me niets voorstellen bij zwarte pieten als slaaf. Ik vind ze juist leuk.” Over een oplossing moet Sander even nadenken. “De helft van de mensen zegt dat zwarte pieten traditie zijn en ze daarom moeten blijven. De andere helft vindt het discriminatie. Dan moet je een deel van de pieten zwart houden en een deel wit maken. Al zou ik me dan als kind wel hebben afgevraagd hoe die witte pieten dan binnenkwamen. Want als je door de schoorsteen komt, moet er toch roet op je gezicht zitten? Daarom is het ook zo logisch dat ze zwart zijn.” foto orkun wiktor © orkun

Wiktor Op de school van Wiktor in Breda zitten veel donkere kinderen. Het weerhoudt Sinterklaas er niet van om elk jaar zwarte pieten mee te nemen als hij op bezoek komt. Het is een gewoonte waar Wiktor zich wel in kan vinden. “Ik weet dat sommige mensen tegen Zwarte Piet zijn, maar wat is daar nou racistisch aan? Ze zijn zwart omdat ze zogenaamd door de schoorsteen komen. Dat moet zo blijven, ik vind het een mooi verhaal.” Wat Wiktor betreft, stopt de discussie liever vandaag dan morgen. “Grote mensen doen alsof ze kleine kinderen zijn die om een speeltje vechten. ‘Ik wil het zo.’ ‘Nee, ik wil het zo.’ Terwijl Sinterklaas gewoon leuk en gezellig is. Als klein kind had het voor mij niet uitgemaakt of Piet zwart of wit was. Maar hij heet nu eenmaal Zwarte Piet, dat is een traditie. En het heeft er niets mee te maken dat een witte Sinterklaas de baas is over zwarte mensen.” foto orkun romaisa © orkun

Romaisa “Mijn nichtje vindt het raar dat er nu opeens ook pieten in een andere kleur zijn. Ik snap haar wel. Het komt allemaal doordat sommige mensen er zo’n drama van maken. Zij denken bij chocola al aan racisme. Sylvana Simons was toch een van hen? Maar het is ook weer gek dat zij daarom worden bedreigd. Als je witte pieten hebt, kunnen er geen bekende mensen meer meedoen aan het Sinterklaasjournaal. Je herkent ze dan meteen. En nu zijn de pieten in de ene stad anders dan in de andere, dan snap je het als kind niet meer. Het is een traditie dat pieten zwart zijn. In Amerika doen mensen met puntoren toch ook niet moeilijk over de elfjes van de Kerstman? De discussie moet daarom stoppen. Straks is er zo veel ruzie dat Sinterklaas wordt afgelast. Dat zou echt jammer zijn voor zo’n leuk feest.”

