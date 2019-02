Een Moskoviet heeft altijd haast, zeker in de metro

Zelfs hun stemmen leken op elkaar. Jevgeni berispte me streng voor wat hij zag als nodeloze verspilling van tijd en energie: een metrorit met liefst twee overstappen op de weg van mijn woning naar de zijne, terwijl het ook met één overstap kon.

Als je op station Prospekt Mira wilt overstappen van de ringweg op de radiale lijn, neem je positie in de derde wagon van achteren.

“In de Moskouse metro moet je precies weten waar en wanneer je in-, uit- en overstapt”, klonk het beslist. Efficiëntie boven alles, want elke minuut telt in een metropool als Moskou. Weten waar je bent en vooral wannéér, daar gaat het om. Stimpson zei het al.

Blindelings De meeste Moskouse metroreizigers gedragen zich als eigentijdse versies van de stipte docent uit de film. Een beetje Moskoviet vindt blindelings zijn weg door het labyrint van de ondergrondse en hoeft maar zelden op het steeds ingewikkelder en kleurrijkere schema van metrolijnen te kijken. Dat merk je ook als ­iemand je de weg uitlegt. “Eerste wagon, eerste deur, dan meteen naar rechts de trap op.” En zo verder. Als je op station Prospekt Mira wilt overstappen van de ringweg op de radiale lijn, neem je positie in de derde wagon van achteren. Dan stap je precies uit waar je zijn moet, verlies je de minste tijd en kom je rond het spitsuur niet hopeloos vast te zitten in het gekrioel van honderden medereizigers. De Moskouse metro vervoert per dag tot wel negen miljoen passagiers, en dat merk je. Clockwise zijn brengt je niet alleen sneller naar je bestemming, iedereen heeft er baat bij. Dat wordt meteen duidelijk als er eens een trein uitvalt (ze rijden overdag om de paar minuten, in het spitsuur elke anderhalve minuut) en het metrostation zich razendsnel vult met eerst tientallen, dan honderden reizigers, die de roltrappen onophoudelijk op de perrons spuien.