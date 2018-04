Een modern en comfortabel huis in het bos, zonder te slopen

Als je in Nederland in het bos wilt wonen, moet je haast wel een bestaand huis kopen - kavels zijn er nauwelijks. Vaak worden die bestaande woningen meteen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, zeker als het gaat om weinig geliefde naoorlogse huizen. Dat wilden Theo en Stephanie Reitsema niet, al mankeerde er wel het een en ander aan de bungalow uit 1967 die ze drie jaar geleden kochten. “Ik wilde het huis behouden, dat was de opgave die ik mezelf als architect had gesteld”, zegt Theo. Hij vond het niet erg duurzaam om eerst ladingen puin af te voeren en nieuw bouwmateriaal aan te voeren.

Maar het stel wilde ook een comfortabel en modern huis. Ze gingen er eerst maar eens wonen, om die prachtige plek in het bos goed te leren kennen. “We maakten alle seizoenen mee. In de winter was het echt koud in huis, zo slecht geïsoleerd was het. De ramen waren te klein om te kunnen genieten van het uitzicht. Maar de plattegrond was goed doordacht.”

En ze ontdekten de bijzonderheden van de locatie. “We hebben hier nauwelijks zonwering nodig: in de zomer geven de bomen schaduw, terwijl ze als ze in de winter kaal zijn juist de warme zonnestralen doorlaten.”

© Ronald Tilleman.

Zo ontstond het plan voor de verbouwing: het huis werd een stuk verlengd en deels voorzien van een driedubbele glazen pui. Tegen de resterende buitenmuren kwam een 40 centimeter dik pakket isolatiemateriaal dat werd afgewerkt met cederhouten planken. “We hoeven nu bijna niet meer te stoken.” De slaapkamers behielden hun oorspronkelijke plek. Ook de garage in de kelderverdieping is gebleven en daar is ook nog een werkkamer.

De woonkamer is helemaal in het wit uitgevoerd. Theo en Stephanie wisten dat zo alle kleuren van het omringende bos - van het frisse voorjaarsgroen tot de warme herfstkleuren - zouden reflecteren in de kamer, waardoor je binnen nog meer het gevoel hebt buiten te zijn. Maar is het ook praktisch, met twee jonge kinderen? “Wij vinden van wel”, zegt Theo. “Het huis had oorspronkelijk een houten vloer, en daarop ligt net zoveel vuil. Een witte, naadloze gietvloer kun je tenminste goed schoonhouden. Er zitten hier natuurlijk ook teken - die zie je meteen. En we hebben onszelf aangeleerd om altijd onze schoenen uit te trekken.” Hij geeft toe dat hij en zijn vrouw op dit punt ook geen compromis wilden sluiten. “We hebben nog even een grijze vloer overwogen, maar we houden te veel van licht in huis.”

Bezoekers denken ook nog weleens dat je je in zo’n glazen kamer bekeken voelt als het donker is. “Maar we weten dat niemand ons hier kan zien, behalve de dieren uit het bos natuurlijk - de reeën komen tot bij het raam. De tuin is aangelicht, dus we zitten niet in een zwart gat te kijken. Er is een gordijn, verborgen in een kast bij de keuken. Maar dat is nog maar twee keer dicht geweest.”

© Ronald Tilleman.

En als het gezin beschutting wil is er ook nog de extra ‘tuinkamer’, die met hout is afgewerkt en slechts één glazen pui heeft, die helemaal open kan. “Die kamer is zo’n cadeau dat je krijgt bij de verbouwing van een bestaand huis”, zegt Theo. “Als we nieuw hadden gebouwd, was het huis waarschijnlijk kleiner geworden. We hadden zeker geen twee woonkamers gepland. Maar deze ruimte bleef over en nu zijn we er ontzettend blij mee.”

Wie? Theo Reitsema (41), architect, Stephanie Reitsema-Weitering (36), interieurontwerper, dochter Mila (5) en zoon Matisse (1)

Waar? Rijssen (Ov.)

Gebouwd in: 1967 en verbouwd in 2017