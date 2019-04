Een marathon vraagt veel van je lijf, soms te veel

Het ultieme gevecht met jezelf, zo wordt de marathon ook wel beschreven. Tijdens de hardloopwedstrijd over 42,195 kilometer is het lichaam de grootste tegenstander.

Lees verder na de advertentie

Soms verliest iemand die strijd, zoals zondag. Een 28-jarige deelnemer aan de marathon van Rotterdam moest worden gereanimeerd en overleed later in het ziekenhuis. Ook twee andere deelnemers moesten gereanimeerd worden.

Het kan iedereen overkomen, zeker onder extreme omstandigheden Sportarts Michael van der Werve

Het is niet bekend wat de doodsoorzaak van de 28-jarige man is. De organisatie van de marathon in Rotterdam betuigt haar medeleven en doet op verzoek van de familie geen nadere mededelingen. Wel is bekend dat de man vrijwilliger bij de brandweer was.

Het gebeurt vaker dat een deelnemer aan een marathon overlijdt, zoals in 2006 en 2012 in Rotterdam, of bij de edities van de Dam tot Damloop in 2016, 2014 en 2009. Belangrijkste oorzaken zijn hartproblemen en oververhitting. “Een dergelijke calamiteit helemaal voorkomen kan niet”, zegt Michael van der Werve. Hij is sportarts bij het Alrijne ziekenhuis en zit in de medische commissie van de Leiden Marathon.

“Het kan iedereen overkomen, zeker onder extreme omstandigheden. Er is geen stoplicht dat op oranje springt en zegt dat je moet stoppen met lopen. Deelnemers hebben een tijd in hun hoofd, gaan mee met de massa en kunnen daardoor in de problemen komen.”

Een kans van 0,0001 Amerikaans onderzoek, uitgevoerd tussen 2000 en 2010, wees uit dat één op de 100.000 deelnemers van een marathon overleed aan een hartstilstand. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in het laatste gedeelte van de wedstrijd of na de finish. Ook bleek dat afstand een rol speelt: onder deelnemers van een halve marathon was het percentage dat overleed vier keer lager. Dat er met enige regelmaat een incident bij een hardloopwedstrijd valt te betreuren, komt mede door de grootte van de sport. Naar schatting anderhalf miljoen Nederlanders beoefenen de sport regelmatig. Er worden in Nederland jaarlijks ongeveer tweeduizend hardloopevenementen georganiseerd, waaronder pakweg vijftig marathons. Aan het evenement in Rotterdam deden zondag 17.000 mensen mee. Organisatoren van zulke wedstrijden nemen maatregelen om deelnemers klaar te stomen. “In Leiden ligt een heel draaiboek klaar. Deelnemers worden voorgelicht, krijgen trainingen aangeboden en ontvangen tips van het ziekenhuis”, zegt Van der Werve. Ook voert hij sportmedische keuringen uit. Die keuringen zijn in Nederland voorafgaand aan deelname van een marathon niet verplicht, in onder meer Italië en Frankrijk wel. “Zo’n keuring kan een medisch probleem blootleggen waardoor we adviseren rustig aan te doen. Maar het verplichten van het testen van duizenden marathonlopers gaat heel ver, ook qua kosten.”

Extra drinkpost Ook in Rotterdam worden deelnemers gecoacht. “Ons doel is dat mensen goed voorbereid aan de start staan. Zeker als je voor het eerst meedoet aan een marathon is het nuttig om deel te nemen aan een van onze trainingslopen in het land”, zegt marathondirecteur Mario Kadiks. Toen in de loop van de week de weersvoorspelling naar de twintig graden schoot, werd meteen ingegrepen. Er kwam een extra drankpost na 32,5 kilometer. In totaal werden 359.000 drinkbekertjes en 301.000 natte sponsen uitgedeeld, en er stond bij de finish voor de zekerheid een koelbad klaar. “Ook koelen is heel belangrijk”, zegt Kadiks. Daarom hebben we de deelnemers vroegtijdig geadviseerd over het weer. “Drink voldoende, ook de dagen voor de marathon, zodat je goed gevuld bent. En luister naar je lichaam, pas zo nodig je ambities aan.” Uiteindelijk verliep de zorg volgens scenario, zegt Kadiks. “Het was erg druk, maar beheersbaar. We hoefden niet op te schalen.”

Lees ook: