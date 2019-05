Een manager blijkt waar voor zijn geld, tot op zekere hoogte

Topbestuurders met een inkomen boven de zeshonderdduizend euro per jaar presteren niet beter dan hun collega-bedrijfsleiders die moeten rondkomen van minder. Maar tot de grens van zes ton ton tonen topmanagers die meer verdienen betere prestaties. Die conclusie valt te trekken uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

De onderzoekers interviewden managers van zo’n 450 grote industriële bedrijven. Op basis van die gesprekken beoordeelden ze de topbestuurders van die bedrijven. De scores die daaruit voortvloeiden vergeleken ze met bekende informatie over bedrijfsprestaties, zoals productiviteit, innovativiteit en salaris van de bestuursvoorzitter.

Vervolgonderzoek nodig

Onderzoeker Janka Stoker van de Rijksuniversiteit Groningen wil niet aan de conclusie dat het zinloos is een bestuursvoorzitter meer dan zes ton per jaar te betalen. Al was het maar omdat de bedrijfsprestaties niet alleen afhangen van de bestuursvoorzitter. “Een ceo van een bedrijf draagt hopelijk bij aan de bedrijfsresultaten, maar hij of zij is niet in zijn eentje verantwoordelijk.”

Een verklaring voor de knik in de prestaties van topmanagers met een inkomen van meer dan zes ton heeft Stoker niet. Daar is vervolgonderzoek voor nodig, zegt ze. Ze benadrukt dat de vrije markt voor topmannen en -vrouwen tot een bepaalde grens wel lijkt te werken. “Zes ton is erg veel geld. Bij een salaris tot dat bedrag is er samenhang tussen hogere beloning en betere prestaties.”