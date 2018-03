Een maagverkleining is óók goed voor je liefdesleven

De zwaarlijvige vrouw die zich altijd het dikkerdje in haar relatie voelt, wordt na haar maagverkleining opeens nagefloten op straat. Haar zelfvertrouwen groeit en ze wordt mondiger tegen haar partner. Dat valt niet in goede aarde en na geruzie eindigt de relatie. Dit soort verhalen leest en hoort Luis Vergera (46) geregeld. Op zijn blog Kleine Kiwi interviewt hij mensen over hun maagoperatie.

Gewichtsverlies na zo’n operatie leidt vaak tot veranderingen in het liefdesleven, blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek dat vandaag gepubliceerd wordt in het gerenommeerde medische tijdschrift JAMA Surgery. Kortweg ontdekten de wetenschappers dat wie ten tijde van de operatie nog geen relatie heeft, daarna eerder een liefde vindt. Wie wel een relatie heeft, beëindigt die juist vaker.

“Eenmaal slanker, durven mensen eerder uit te gaan.” Psycholoog Mark Hermens

De wetenschappers analyseerden gegevens van in totaal 32.000 zwaarlijvige patiënten die een zogeheten bariatrische operatie ondergingen, afkomstig uit twee Zweedse datasets. Veranderingen in relationele status in de jaren na de operatie vergeleken zij met gegevens van gewone Zweedse burgers die geen operatie ondergingen.

Maken de kilo's het verschil? Vergeleken met die grote controlegroep (meer dan 300.000 mensen) maakten de geopereerde mensen meer verandering in hun relationele status mee. De wetenschappers zagen ook dat het liefdesleven van mensen die veel kilo’s kwijtraakten na de operatie, vaker veranderde dan de mensen die maar weinig gewicht verloren. Betekent dat die kilo’s meer of minder toch het verschil maken in de liefde? “Dat kan je hier niet zo uit afleiden”, vindt psycholoog Marc Hermens van het Centrum voor Obesitas Nederland. Hij begeleidt mensen rondom hun maagoperatie. Hij ziet vooral dat jongeren na het afslanken vaker relaties krijgen. “Maar dat komt ook doordat ze, eenmaal slanker, eerder uit durven gaan.” De onderzoekers schrijven dat de resultaten uit Zweden niet automatisch ook gelden voor andere landen. Uit de gegevens die zij analyseerden blijkt overigens niet waarom er relationeel gezien meer verandert in het leven van zwaarlijvige mensen na een maagoperatie. Het kán gewichtsverlies zijn, maar ook iets totaal anders. De tijd na de operatie is heftig, er verandert heel veel. Dat zet druk op je relatie. Luis Vergera Hermens ziet in de dagelijkse praktijk vooral dat relaties die al op springen staan, na de ingreep ontploffen. Dat is vooral het geval bij vrouwen, merkt hij op. Maar hij ziet óók dat relaties – die al goed waren – er nog meer van opknappen. Dat gebeurt dan weer vaker bij mannen. “Bijvoorbeeld omdat de relatie in seksueel opzicht verbetert.”

Heftig Blogger Luis Vergera onderging zelf ook een maagoperatie, ruim twee jaar geleden. Hij verloor vijftig kilo, maar is nog gewoon samen met zijn vrouw – de onderzoeksresultaten ten spijt. “De tijd na de operatie is heftig, er verandert heel veel”, erkent hij wel. “Dat zet druk op je relatie. Ik moest soms opeens huilen en dacht: wat gebeurt er met mij?” Vergera en zijn vrouw konden gelukkig goed met elkaar praten over alle veranderingen. Als hij chagrijnig was, was zij geduldig. “Als je na drie maanden bent hersteld van de operatie, ben je weer baas van jezelf. Omdat je zoveel afvalt, voel je je goed.” Maar dat duurt natuurlijk wel even. Het hielp dat Vergera dat accepteerde en dat hij goede begeleiding kreeg vanuit het ziekenhuis. Als iemands relatie na de operatie op de klippen loopt, gaat hij misschien anders eten – met alle gevolgen van dien. Psycholoog Mark Hermens In antwoord op hun bevindingen pleiten de onderzoekers ervoor dat artsen mensen moeten voorlichten over mogelijke effecten van gewichtsverlies op hun liefdesleven. Een goed idee? Hermens denkt van wel. “Nu wordt er in Nederland meer aandacht besteed aan het voortraject dan aan het natraject. Er is meer aandacht nodig voor psychologische nazorg. Daarmee kan je eventuele problemen voorkomen. Als iemands relatie na de operatie op de klippen loopt, gaat hij misschien anders eten – met alle gevolgen van dien.” De operatie heeft Vegera’s relatie juist een ‘boost’ gegeven, als hij dat achteraf bekijkt. “Mijn gewicht was een groot struikelblok: ik kon niet met de kinderen voetballen of wandelen, nu kan ik dat wel. Het is alsof ik een tweede kans kreeg . Die kans heb ik gepakt, niet alleen voor mijzelf, maar ook voor mijn vrouw en kinderen.”