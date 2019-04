Een lintje voor ‘Willie Wortel’ Ruud: ‘Maakt niet uit welk probleem je hebt, hij zoekt een oplossing’

Het is tien uur en het zit vol in de raadszaal in het gemeentehuis van Albrandswaard. Twee inwoners krijgen deze vrijdag een koninklijke onderscheiding, maar zelf weten ze nog van niets. Ruud van der Wel is met een smoes in de auto van zijn zus Marja (55) gelokt. Ze zouden op het gemeentehuis het zorgcontract voor zijn ouders bespreken. Van der Wel vindt het maar vreemd dat burgemeester Hans Wagner hem, bij aankomst op het gemeentehuis, in een kamertje roept. Er komt een blazer uit een tas, die moet hij even aantrekken. “Ik snap er geen pepernoot van”, zegt Van der Wel.

Nog geen vijf minuten later loopt hij onder luid applaus de raadszaal binnen. Iedereen is er, zijn collega’s, familie, de leden van zijn band en oude schoolvrienden. Met tranen in zijn ogen en een grote glimlach neemt hij plaats. De burgemeester vertelt dat het toch een verrassing is dat Van der Wel een onderscheiding krijgt vanwege zijn inspanningen voor zijn grote passie: muziek. “Ik hoorde van je zus dat je op de basisschool als enige je blokfluitdiploma niet haalde, omdat je steeds naar buiten zat te kijken.”

De zaal lacht, Van der Wel ook. Niet veel later wordt hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding wordt op zijn net aangetrokken jasje gespeld.

Het is voor mij pas feest als degene met de zwaarste handicap kan meedoen Ruud van der Wel

Magische fluit Ruud van der Wel is oprichter van de stichting ‘My Breath, My Music’. Hij bedenkt instrumenten die ook mensen met een zware beperking kunnen bespelen. “Mensen die geen gitaar kunnen vasthouden of niet zo maar keyboard kunnen spelen”, legt van der Wel uit. Zo bedacht hij de magic flute. “Een blaasinstrument waar je je handen niet voor nodig hebt. De stand van je hoofd bepaalt de toonhoogte. Om dit te kunnen bespelen hebben mensen met een handicap niemand anders nodig”, zegt hij trots. Om de magic flute te maken, werkte hij samen met mensen uit Amerika en Ierland. Hij spreekt op congressen over zijn uitvindingen, maar vooral over hoe belangrijk het is dat iedereen muziek kan maken. “Het is voor mij pas feest als degene met de zwaarste handicap kan meedoen.” In zijn band The Bridge kan dat. Karin van Dijk (28) knikt vanuit haar elektrische rolstoel. Ze heeft een spierziekte en kan geen regulier instrument bespelen. “Ik ga samen met Ruud naar congressen, hij vertelt over zijn uitvinding en ik bespeel de magic flute. Dat hij een lintje heeft gekregen, is meer dan verdiend”, zegt ze. “Hij is zo’n enorme goedzak.”

Gratis Van der Wel ontwikkelde ook een app, Eye Play Music, waarmee kinderen muziek kunnen spelen door middel van oogbewegingen. En hij is de bedenker van de breath strummer, een luchtgitaar via schakelbediening. Al zijn programma’s en kennis deelt hij voor niets online. “Ik ben een van de weinigen die hiermee bezig is, het is belangrijk die kennis te delen”, zegt hij. Zijn apps worden gebruikt door logopedisten en andere therapeuten. Naast zijn werk in de muziek, werkt Van der Wel als zwemonderwijzer en als ademhalingstherapeut bij het Rotterdamse Rijndam Revalidatie. Zus Marja van der Wel staart trots naar haar broer. “Ruud haalt zijn levensgeluk uit het helpen van andere mensen. Hij is een soort Willie Wortel: het maakt niet uit welk probleem je hebt, hij zoekt een oplossing.” Een rij van bekenden staat klaar, ze willen hem allemaal feliciteren. Zijn oude buurjongen Edmundo Holster (59) komt aanlopen en pakt zijn gezicht vast. “Absoluut verdiend man!” Ondertussen zoekt de zoon van Van der Wel via zijn telefoon op wat voor onderscheiding zijn vader precies heeft gekregen. “Ja schijnt best een belangrijke te zijn”, zegt Van der Wel. “Ik hou niet zo van bling, bling maar dit is wel echt tof.”

