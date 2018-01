Een lesje geluk op school werkt al snel door tot aan de eettafel thuis

"Gelukkig zijn, kun je dat leren?" De klas met twaalf- en dertienjarigen valt even stil en kijkt wat wezenloos naar de vraag die achter hun mentor op het digitale schoolbord verschijnt. "We hebben vandaag les vier van Lessen in Geluk", zegt Kitty de Ridder, mentor van de eerstejaars vmbo-klas aan het Clusius College in Schagen. De schoolbanken zijn volop gevuld met de door klavertjes vier gesierde werkboeken.

Fea steekt haar hand op zodra lerares De Ridder over het huiswerk van de vorige les begint. Die les ging over het belang van geluk. Thuis moesten alle leerlingen vervolgens opschrijven waar ze dankbaar voor zijn. "Ik ben dankbaar dat ik alles zo goed heb, zowel thuis als op school", zegt Fea snel. Achterin de klas ondersteunt Kaya zijn hoog in de lucht strekkende arm met zijn hand. "Dat ik in Nederland geboren ben en niet in een oorlogsgebied", zegt hij als hij de beurt krijgt. "Ik ben blij dat ik vrienden heb én dat ik al trekker mag rijden", zegt Gijs met een rode blos op zijn wangen.

Meerwaarde

Toch is Gijs de afgelopen maand niet zo gelukkig, vertelt hij. "Mijn kapper kreeg een herseninfarct. Ze was pas 30 jaar. Nu is ze dood", zegt hij. De Ridder knikt en zegt dat ze begrijpt dat hij zich dan even niet zo gelukkig voelt. Voor haar als mentor heeft deze openheid een enorme meerwaarde. "Ik denk niet dat de lessen per definitie structureel ongeluk naar voren brengen, maar doordat leerlingen bewust worden van wat geluk is kun je wel het gesprek met elkaar aangaan. En soms betekent dat ook later nog eens een-op-een met leerlingen verder praten", zegt ze na afloop van de les.

Ik ben dankbaar dat ik in Nederland ben geboren en niet in een oorlogsgebied Kaya

Het Clusius College in Schagen probeert op initiatief van de gemeente de gelukslessen dit jaar voor het eerst uit. De school was eerst wat terughoudend, vertelt teamleider vmbo Githa Gilles. "Geluk kan een vaag begrip zijn, maar al snel kwamen we erachter dat het eigenlijk perfect past bij waar we als school voor staan: leerlingen bewuste keuzes laten maken en een reëel zelfbeeld meegeven."

De lessen hebben volgens Gilles niet alleen invloed op de leerlingen zelf, maar ook op de relaties thuis. "Dit is een agrarische regio waar de meesten niet gewend zijn thuis over emoties te praten, maar deze lessen zwengelen ook aan de eettafel het gesprek aan. Vraag maar eens aan je vader of moeder hoe gelukkig ze zijn, dan leer je elkaar echt anders kennen."