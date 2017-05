Een leerling als Rens zal ik nooit in de klas hebben

Ik groet Tim met een hand, Rens geeft me een boks. Ik vraag hun hoe het met ze gaat.

'Weet u nog dat ik in de klas kwam?' vraagt Rens, zonder antwoord op mijn vraag te geven.

'Dat zal ik van mijn leven niet vergeten', antwoord ik. Hetzelfde enthousiasme als toen vult zijn blik.

Een paar schooljaren terug zat Tim in mijn klas. Op een dag vertelt hij me dat hij niets liever wil dan zijn broertje zijn middelbare school laten zien. Even twijfel ik, maar de trots in zijn toon doet me toestemmen.

Een beer en een flesje bellenblaas

Vier dagen later duwt Tim zijn broertje mijn lokaal in, over een drempel die eigenlijk te hoog is voor een rolstoel. Even neem ik de tijd om naar Rens te kijken en ik zie mijn klas hetzelfde doen. Daar zit hij, een zichtbaar gelukkige jongen met een beer op zijn schoot en een flesje bellenblaas in zijn hand.

Trots stelt Rens zich voor aan de klas, waarna mijn leerlingen om beurten hun naam noemen. Voorzichtig klinken de eerste vragen. Waarom hij niet gewoon op een normale school zit en of hij verliefd wordt op kinderen die net als hij in een rolstoel zitten. Ik zie dat hij antwoorden probeert te vormen, maar in plaats daarvan verschijnt er een glimlach rond zijn lippen.

Het zijn niet de kinderen, maar ons openbaar onderwijs dat zijn beperkingen heeft Bart Ongering

Rens geniet. De klas en zijn beer genieten met hem mee. Rens, een veertienjarige jongen die de wereld beleeft als een jongen van vijf, die met kinderlijk enthousiasme naar het leven kijkt.