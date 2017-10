Een kwart van de nieuwe agenten heeft een migratie-achtergrond

Een kwart van de nieuwe studenten aan de Politieacademie heeft een migratie-achtergrond. Met deze verdubbeling ten opzichte van 2015 heeft de politie zijn diversiteitsdoelstelling voor eind 2018 al gehaald, zegt portefeuillehouder diversiteit Peter Slort in een interview met de Volkskrant.

Volgens Slort is de stijging vooral te danken aan wervingsacties op sociale media. Zo is de politie een samenwerking aangegaan met jonge vloggers met een migratie-achtergrond, die door veel jongeren worden gevolgd.

Geweldssituaties

Op de korte termijn is een diverser politiekorps niet per se een beter politiekorps, zegt organisatiepsycholoog Naomi Ellemers. Tijdens een recente lezing zei de hoogleraar dat voor organisaties als de politie of defensie, die de wet moeten handhaven en zo nodig geweld moeten gebruiken, diversiteit een obstakel kan zijn in de communicatie. “In geweldssituaties is het belangrijk dat collega’s elkaar direct begrijpen zonder dat zij dingen nader moeten toelichten. Dat is makkelijker als zij eenzelfde culturele achtergrond hebben.”

Dat neemt niet weg, zegt Ellemers, dat diversiteit voor de meeste organisaties een meerwaarde is. Bedrijven waarin zowel mannen als vrouwen alsook mensen met een migratie-achtergrond werken, zijn succesvoller. “Diversiteit op de werkvloer leidt tot creatiever personeel, dat beter in zijn vel zit en dat meer resultaten boekt.” Op de lange termijn kan dit ook opgaan voor de politie, denkt zij. Het kost tijd en moeite voordat collega’s met verschillende achtergronden op elkaar ingespeeld zijn, maar als dat lukt, heeft het korps een grotere legitimiteit binnen gemeenschappen van migranten.

