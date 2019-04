Een kwart van de kinderen en jongeren is chronisch ziek

Ruim een op de vier kinderen en jongeren in Nederland heeft een chronische aandoening. Dat blijkt uit cijfers van de zorgverzekeraars, die het Verwey-Jonker Instituut dit jaar voor het eerst heeft verzameld. In totaal gaat het om 1,3 miljoen kinderen en jongeren tot 25 jaar. Dat aantal is volgens de onderzoekers fors hoger dan eerdere schattingen.

Het zijn vaak minder zichtbare aandoeningen, maar jongeren zijn er wel continu mee bezig Onderzoeker Bas Tierolf

Betrouwbaar Deze telling is betrouwbaarder, omdat het Verwey-Jonker Instituut gegevens uit verschillende databestanden kon combineren. “Die data worden steeds beter”, zegt onderzoeker Bas Tierolf. “Jongeren met een geestelijke aandoening kunnen we pas sinds 2015 uit verzekeringsdata onttrekken. Toen zijn nieuwe afspraken gemaakt met de geestelijke gezondheidszorg over de manier van registratie.” Zowel psychische als lichamelijke aandoeningen zijn meegeteld. De meest voorkomende is astma. 4,6 procent van de kinderen en jongeren in Nederland heeft te maken met deze ziekte aan de luchtwegen. Daarna volgen angst- en stemmingsstoornissen (4,1 procent), ADHD (3,6 procent), buikpijn (2,8 procent) en eczeem (2,8 procent). Het gaat om kinderen en jongeren met een diagnose gebaseerd op wetenschappelijke kennis, met klachten die langer aanhouden dan drie maanden of terugkomen, óf die langdurig medicijnen of hulpmiddelen moeten gebruiken. Kinderen met een verstandelijke beperking zijn niet meegeteld.

Lagere kwaliteit van leven Volgens de onderzoekers ervaren chronisch zieke jongeren een lagere kwaliteit van leven, voelen zij zich belemmerd door hun gezondheid, hebben ze minder vrienden dan ze zouden willen en maken ze zich vaker zorgen over hun toekomst. “Het zijn vaak minder zichtbare aandoeningen, maar jongeren zijn er wel continu mee bezig. Nu blijkt dat het om een kwart van de jongeren gaat, zegt dat wel iets. Het is veel, maar stuurt ook de aandacht die ervoor moet zijn. Het zou goed zijn als bijvoorbeeld docenten zich dit realiseren.” De verschillen tussen jongeren met en zonder aandoening worden groter naarmate ze ouder worden. Vanaf dertien jaar hebben kinderen met een aandoening een lagere eigenwaarde en worden ze vaker gepest dan gezonde leeftijdsgenoten. Vanaf achttien jaar geven ze hun leven een veel lager cijfer, zitten ze minder vaak bij een sportvereniging en merken ze dat er op school, op hun werk en bij het sporten minder rekening met hen gehouden wordt.

Lees ook:

Angst, depressie en zelfmoordgedachten: studenten gaan er aan prestatiedruk onderdoor De helft van de studenten kampt met angst en depressie, een op de vijf zou actief nadenken over suïcide. De uitkomsten van het eerste grote onderzoek naar hun psychische gezondheid stemmen tot bezorgdheid.