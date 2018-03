Een kind dat van school gehaald wordt en thuis les krijgt, is buiten beeld

Het aantal kinderen dat niet naar school gaat vanwege de levensovertuiging van hun ouders is met veertig procent gestegen. In 2013 ging het om 575 kinderen, in 2016 om 813. Het is onduidelijk of deze groeiende groep goed onderwijs krijgt.

Lees verder na de advertentie

Deze kinderen krijgen in principe thuis les. Maar hoe dat er uit ziet en wat kinderen leren, wordt door geen enkele instantie gecontroleerd. “Zo’n kind is helemaal van de radar”, zegt een woordvoerder van minister van onderwijs Arie Slob (ChristenUnie). Het kabinet wil meer inzicht in wat er achter al die voordeuren gebeurt.

Ouders die kunnen aantonen dat er geen school in de buurt is die past bij hun levensovertuiging mogen een vrijstelling aanvragen voor hun kind. Dat is vrij makkelijk te regelen.

Een duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt, is er niet

Als ouders kunnen uitleggen waarom geen enkele school bij hun levensovertuiging past, is de gemeente verplicht om hen tegemoet te komen. De Onderwijsinspectie staat daarna buitenspel. In principe moet elk kind tussen de 5 en 16 jaar naar school, maar met een vrijstelling vervalt die plicht. Een duidelijke verklaring voor de stijging van het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt, is er niet. Het aantal leerplichtige kinderen daalt juist licht.

Hoewel ouders een vrijstelling van onderwijs aanvragen bij de gemeente, houdt vrijwel geen enkele gemeente de reden bij waarom ouders dit doen. Ook bij het ministerie van onderwijs ontbreekt zo’n overzicht. Dit departement heeft alleen een lijst van het aantal vrijstellingen in de 36 grootste gemeenten, terwijl het grootste deel van de kinderen dat thuisonderwijs krijgt elders woont.