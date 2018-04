Een keppeltje op straat? Niet doen, zegt de Duitse Centrale Raad van Joden

Met een keppeltje de straat op in Berlijn? Niet doen, luidt het advies van de ‘centrale raad van joden in Duitsland’, de grootste koepel van joodse organisaties in Duitsland. Voorzitter Josef Schuster raadt mensen af om zich ‘openlijk te tonen’ met een keppel in ‘grootstedelijke milieus’. Het is te gevaarlijk geworden, zei hij vandaag op de Berlijnse radiozender RBB.

In Duitsland is een debat over antisemitisme opgelaaid, nadat vorige week een 21-jarige Israëli in Berlijn op straat werd belaagd – hij droeg een keppel. Met zijn mobiel filmde hij het voorval. Eerder deze maand werd een Berlijnse basisschoolleerling uitgescholden en met de dood bedreigd omdat ze Joods was.

Vooral het belagen van de man met de keppel zorgt voor verontwaardiging. Politici spreken hun afschuw uit. Kanselier Angela Merkel beloofde zondag op de Israëlische televisiezender Channel 10 dat Duitsland alles zal doen om antisemitisme te bestrijden. Dat Joodse scholen en synagogen ‘ook vele decennia na de stichting van de bondsrepubliek’ niet zonder politiebewaking kunnen, gaf haar een ‘bedrukt’ gevoel. Ze benoemde ‘nieuwe fenomenen’: “Vluchtelingen of mensen van Arabische komaf die weer een andere vorm van antisemitisme het land in brengen”. Daarvoor was er ‘helaas’ ook antisemitisme, zei ze.

De ironie is dat Armoush niet joods is. Hij is van Arabische komaf. Een vriend in Israël had hem het keppeltje gegeven en hem gewaarschuwd er niet mee rond te lopen in Berlijn, verklaarde Armoush na het voorval. Hij kon dat moeilijk geloven en besloot de proef op de som te nemen.

De man die belaagd werd is een Israëliër uit Haifa, Adam Armoush, sinds drie jaar in Berlijn voor een studie diergeneeskunde. Met een 24-jarige vriend liep hij om acht uur ‘s avonds met keppel door yuppenwijk Prenzlauer Berg. Een groep jongens schold ze uit. Eentje liep op Adam af en begon met zijn riem op hem in te slaan, daarbij ‘Yahudi’ (Arabisch voor Jood) roepend.

Rode lijn

Dat hij uitgerekend in Prenzlauer Berg werd belaagd kwam voor velen als een schok. “Ik heb een paar jaar geleden al gewezen op de problemen om een keppel te dragen in wijken met veel moslims”, zei Josef Schuster van de Joodse centraalraad tegen Der Spiegel. Maar in het ‘goedburgerlijke’ Prenzlauer Berg? Het toont volgens hem aan dat een ‘rode lijn’ is overschreden. Meestal komen migrantenwijken als Neukölln in het nieuws. Daar verbrandden in december jonge moslims Israëlische vlaggen.

De politie registreerde in 2017 in Duitsland 1453 antisemitische delicten. Het Duitse parlement maakt zich al enkele jaren zorgen over antisemitisme in Duitsland. Het liet een team van experts onderzoek doen naar het onderwerp. In hun vorig jaar verschenen rapport constateren ze dat antisemitische denkbeelden onder de bevolking als geheel afnemen, maar dat het antisemitisme in Duitsland toch zichtbaarder en manifester is geworden.