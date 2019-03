Een jaar zonder internet? De meeste kinderen hebben nog liever een jaar geen zakgeld

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van platform Wijzer in geldzaken, een initiatief van het ministerie van financiën om kinderen te informeren over goed omgaan met geld. Het platform organiseert de Week van het geld, die vandaag begint.

Van de kinderen in de bovenbouw krijgt 85 procent zakgeld, gemiddeld zo’n 10 euro per maand. Dat geld is voor de meesten niet vrij te besteden: een derde van de kinderen mag zelf kiezen waar hij het aan uitgeeft.

Joost de Bree van Wijzer in geldzaken raadt ouders aan duidelijke afspraken met hun kinderen te maken over wat ze met hun zakgeld mogen doen. “Bijvoorbeeld dat ze een ijsje zomaar mogen kopen, maar bij grote aankopen eerst moeten overleggen.”

Een grote meerderheid van de kinderen zegt goed met geld om te kunnen gaan. Ondanks dat de meesten weleens iets hebben gekocht waar ze later spijt van hadden, zegt slechts 15 procent totaal niet te kunnen sparen en zijn geld meteen uit te geven.

In de ruim vijfduizend gastlessen en workshops die deze week op scholen worden gegeven, is het thema: ‘Ben jij een held met je geld?’ De kinderen noemen vlogger Enzo Knol het vaakst als hun geldheld. “Hij verdient veel en geniet van het leven door te kopen wat hij wil”, citeert het onderzoek een van de ondervraagde kinderen. Blind is de adoratie niet: 86 procent van de kinderen zegt liever gelukkig te zijn dan rijk.

