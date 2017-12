Een hoopvolle boodschap: elk kind kan de wereld redden

We trekken Het Verhaal als ooit de Vlaamse primitieven niet langer vol verlangen naar ons toe We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven Laten de oren hangen naar het consumptieve Zijn de strekking moe Daar komt het machteloos besef bij na elk appèl op het geweten je doet het toch nooit goed Wijs laten wij ons door niemand maken Woorden die ons moeten raken zijn versleten en zo zakt de moed We hebben geen behoefte meer aan vragen waar we geen antwoorden op weten en nog het minst van alles zitten we te wachten op een preek Maar wat blijft er over van een wereld zonder geloof in goed en beter Wat moet er worden van ons leven als de geest ontbreekt? Blijf Het Verhaal vertellen De wereld kan niet zonder en ieder pasgeboren kind is behalve een mysterie bewijs van het wonder dat het leven steeds opnieuw begint

Waarom predikt u juist deze kerstboodschap?

"Tja, dat zijn van die vragen waar ik geen antwoord op heb. Want was ik niet gevraagd de krant vandaag te openen, dan had ik deze regels niet opgeschreven. Dat is het wonderlijke van kunst en creativiteit. Ik ging zitten en de woorden verschenen al gauw op papier.

We hebben onze buik vol van verhalen, proef ik, zijn uitleg-moe. Er is geen behoefte aan mysterie. Integendeel, daarmee kunnen we niet langer leven. De geest wordt verdrongen door materie, geld, consumptie. Het Verhaal wordt mensen niet eens meer aangereikt. Zo zakken we langzamerhand weg in onze decadentie.

De geest is mijn drijfveer, aan wie ik al mijn inspiratie en werklust ontleen

Een rare tendens, ben ik van mening. Want waarom kunnen we wel geloven in de bitcoin, en niet in God? We zouden Het Verhaal moeten benaderen zoals de Vlaamse primitieven deden, de naïeven. Elke keer opnieuw kun je er immers met andere ogen naar kijken.

Ook in deze tijd is Het Verhaal erg symbolisch. Het geen plaats vinden in de herberg, het element van de wonderlijke zwangerschap: er zitten allemaal mooie dingen aan. Ieder kind kan de redder van de wereld zijn. Dat is een hoopvolle boodschap."