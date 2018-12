Een heerlijk avondje, prima, maar zonder Zwarte Piet graag

We hebben het er nooit met elkaar over gehad, maar ik heb reden om aan te nemen dat de familie mijn afkeuring van Zwarte Piet niet deelt. En als ik erover begin, bestaat het gevaar dat zij denken dat ik hen racisten vind. Ik wil het heerlijke avondje natuurlijk niet bederven. Kan ik hun vragen rekening te houden met mijn bezwaren?

Een paar jaar geleden heb ik afscheid genomen van Zwarte Piet, omdat ik het ellendig vind dat sommige groepen zich gekrenkt voelen door zijn uiterlijk. Ik koop geen pakpapier waar hij op staat of snoepgoed met zijn beeltenis. Ik wil niet meer bijdragen aan zijn bestaan. Nu gaan wij voor het eerst in lange tijd met de familie Sinterklaas vieren. De laatste keer dat we dat deden, kwamen er onverwacht buurjongens langs, verkleed als Zwarte Piet. Best kans dat zij dit jaar weer op de stoep staan. Ik zou me hoogst ongemakkelijk voelen, als deze figuur, ook al is het maar zijdelings, opduikt bij onze pakjesavond.

Beste Heerlijk avondje,

Zwarte Piet heeft zijn langste tijd gehad. Dat blijkt wel uit de relletjes waarmee zijn verschijning steeds vaker gepaard gaat, tot aan arrestaties toe. Het is afschuwelijk dat het sinterklaasfeest alleen maar vanwege een irrelevant detail (de kleur van de pieten) inzet wordt van maatschappelijke polarisatie. Die kleur moet weg, er zit niets anders op. Een traditie aanpassen neemt onvermijdelijk enige tijd in beslag. Organisaties en scholen moeten zich bezinnen op verandering, maar individuen kunnen ook iets doen. Dit is een goede gelegenheid om initiatief te ontplooien. Bespreek het met uw familie! Plenair zal niet meer lukken, maar u kunt in ieder geval het familielid, bij wie de viering wordt gehouden, bellen en terloops informeren of Zwarte Piet zijn opwachting nog komt maken.

Als er geen optreden gepland is des te beter, maar als hij wel op de agenda staat, bespreek dan uw aversie en houd het bij uzelf. Het moet mogelijk zijn om een rustig gesprek over Zwarte Piet te voeren zonder dat een voorstander zich meteen in de racistische hoek gedrukt voelt. Zeg dat u het plaatsvervangend pijnlijk vindt om deze traditie nog langer hoog te houden en doe een voorstel voor een oplossing. Vraag of de pieten in een andere kleur geschminkt kunnen worden: geen zwart meer, liever ook niet dat laffe en lelijke roetvegen-compromis, maar pieten in citroengeel, hemelsblauw en appelgroen. Dat ziet er feestelijk uit en voor de kinderen maakt het niet uit, want een piet blijft altijd een piet. Dat zien ze aan de fleurige kleuren en kleding, aan de springerigheid, aan de pakjes en de pepernoten.

