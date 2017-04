Een heel mooi cadeau voor buurtvader Hassan Ouirzane uit Kanaleneiland

In de foyer van de Stadsschouwburg worden oranje soesjes geserveerd, de zaal is versierd met rood-wit-blauwe ballonnen en op het podium staat een draaiorgel van de firma G. Perlee - Holland. Op de tweede rij in de zaal zit een vrouw met een schitterende, goudkleurige hoofddoek. Recht vóór haar, op de eerste rij, zit haar man, Hassan Ouirzane. Hij is een van de 39 Utrechters die een lintje krijgt.

Lees verder na de advertentie

Dat heeft Ouirzane (59) te danken aan zijn jarenlange inzet voor de Marokkaanse Ouderraad Kanaleneiland (Mork). Die werd opgezet in 1999, in een tijd dat deze Utrechtse wijk bepaald slecht bekend stond. Jongeren, vooral van Marokkaanse komaf, zorgden voor overlast en maakten de buurt onveilig. Ouders vonden dat het zo niet langer kon en verenigden zich. Waren zij niet degenen die het meeste invloed hadden op wat vaak hun zonen (of soms dochters) waren, meer invloed althans dan politie of welzijnswerk?

Cursussen Net als Marokkaanse buurtvaders in andere steden zette Mork opvoedcursussen op, Arabische lessen in het weekend, en af en toe een zaalvoetbaltoernooi. Dat bleef niet onopgemerkt. De eerste voorzitter van Mork, Mohamed Lagmouch, kreeg in 2002 al een lintje en in datzelfde jaar bezocht ook koningin Beatrix de wijk, onder meer om met de Marokkaanse ouders te spreken. Daarna werd het stiller rond dit soort buurtouderinitiatieven. Er kwam kritiek – helpt het, wordt de overlast echt minder? – maar Ouirzane en Mork gingen stug door. Nog begin dit jaar bedankte burgemeester Jan van Zanen buurtvaders in verschillende Utrechtse wijken voor hun inzet tijdens de Oudejaarsnacht. Niet overal was het gelukt daarmee het aantal autobranden terug te dringen, in Kanaleneiland wel. Er kwam kritiek – helpt het, wordt de overlast echt minder? De gedachte dat Ouirzane een lintje verdient voor zijn inspanningen, komt van El Bakey Aissaoui, collega bij de Utrechtse organisatie voor maatschappelijke dienstverlening Doenja. “Hassan woont niet meer in Kanaleneiland, maar hij zet zich nog steeds in”, vertelt hij vlak voor de lintjesceremonie. “Ik zeg wel ‘ns tegen zijn vrouw: als je hem mist, is ‘ie in Kanaleneiland.” Als je iets wil in Kanaleneiland, bel dan Ouirzane, vervolgt Aissaoui. “Moet er ergens geschilderd worden, moet er een tuin opgeknapt worden? Binnen een half uur heeft hij zes vrijwilligers geregeld. Hij is bescheiden en geduldig, dat is belangrijk in deze buurt, met al die verschillende groepen, al die verschillende mensen die soms echt eisen stellen.”

Contacten in de buurt Utrecht heeft baat bij de inzet van mensen als Ouirzane, meldt het stadsbestuur in zijn persbericht over de lintjes. Met al zijn contacten in de buurt is hij goed op de hoogte van wat er speelt. Waar nodig schakelt hij instanties in en ook met politie en gemeente heeft hij nauw contact. Dat maakt hem ook tot een belangrijk sleutelfiguur in de strijd tegen radicalisering. Als je iets wil in Kanaleneiland, bel dan Ouirzane Tijdens de plechtigheid doet burgemeester Van Zanen er nog een schep bovenop. Hij prijst Ouirzanes ‘laagdrempelige initiatieven’: huiswerkbegeleiding, een ontmoetingsplek waar ouders elk weekend binnen kunnen lopen. “Ook als het spannend wordt, blijft hij nuchter en blijft hij bruggen slaan”, zegt Van Zanen. Hij is een ‘verbindende schakel’, een ‘spin in het web’. Met een glimlach van oor tot oor laat Ouirzane zich het lintje opspelden dat hoort bij het lidmaatschap van de Orde van Oranje-Nassau. “Een heel mooi cadeau”, zegt hij even later, en belangrijk als ‘erkenning’ voor het werk dat hij en al die andere vrijwilligers doen. “Mooi”, zegt zijn vrouw, “ja, heel mooi”, zeggen zoon, dochter en schoondochter. Nee, thuis zitten doet hij heel weinig, zegt Ouirzane. Wat hem drijft? “Mensen helpen.” Vermoeit dat niet, een baan en daarnaast altijd maar weer op pad? “Nee, er zijn steeds weer nieuwe mensen die meedoen. En het werkt: het gaat nu veel beter met Kanaleneiland.” Lees ook: Lintjes voor Astrid Joosten, Henk Schiffmacher en 2816 anderen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.