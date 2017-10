Een fluitende vrouw is voor voetballers nog even wennen

Een primeur voor het WK voetbal voor spelers onder de zeventien, dat vrijdag in India begint. Voor het eerst heeft de wereldvoetbalbond vrouwelijke scheidsrechters aangewezen bij een mannentoernooi. Dat werd hoog tijd, zei de hoogste scheidsrechtersbaas bij de Fifa, de Italiaan Massimo Busacca. Vooralsnog blijft het bij een kleine stap, want de zeven geselecteerde vrouwen komen niet in actie. Zijn gaan als 'support referees' hun mannelijke collega's ondersteunen.

Lees verder na de advertentie

De stap is klein, maar het is een stap. Vrouwen nemen in de arbitrage een bescheiden positie in, ook in Nederland. Wellicht dat daar in de komende jaren verandering in komt. Eind vorig jaar plaatste de Fifa Shona Shukrula op de internationale lijst met vrouwelijke scheidsrechters. Na die blijk van erkenning liet de 26-jarige Alkmaarse weten dat zij vast van plan was om de eerste Nederlandse arbiter in het betaalde voetbal te worden. Zoals in veel landen wordt de fluit op het hoogste niveau nog altijd vooral gehanteerd door mannen.

Shukrula heeft al enige ervaring met het fluiten van mannenwedstrijden. Ze leidde al een aantal wedstrijden in de hoofdklasse en maakte in mei haar debuut in de derde divisie bij de wedstrijd tussen Rijnsburgse Boys en Capelle. Bij die primeur werd Shukrula, werkzaam bij het Openbaar Ministerie in Alkmaar, begeleid door twee vrouwelijke assistenten.

Bundesliga Het grote voorbeeld van Shukrula is de Duitse Bibiana Steinhaus. De 38-jarige politieagente uit Hannover is al sinds 2007 actief in de Tweede Bundesliga en werd dit seizoen toegevoegd aan de lijst met de 24 scheidsrechters voor de Bundesliga. Op 10 september floot zij als eerste vrouw ooit een wedstrijd in de hoogste Duitse divisie: Hertha BSC- Werder Bremen. Met het binnendringen van het mannenbolwerk haalde Steinhaus de internationale media. Ruim een maand voor haar veelbesproken debuut maakte Steinhaus kennis met 'voetbalhumor'. Tijdens de bekerwedstrijd tussen Chemnitzer en Bayern München maakte Bayernspeler Franck Ribéry haar veters los terwijl hij de bal klaarlegde voor een vrije trap. Maar de bejegeningen aan haar adres waren niet altijd grappig. In 2015 zei Kerem Demirbay van Fortuna Düsseldorf dat 'vrouwen niet thuishoren in een mannensport'. Hij had net de tweede gele kaart van Steinhaus gekregen en werd voor vijf duels geschorst.

Premier League Steinhaus woont sinds twee jaar samen met Howard Webb. De oud-scheidsrechter uit Engeland maakt zich al lange tijd sterk voor vrouwelijke scheidsrechters in de Premier League. Die zijn er nog altijd niet. In de hoogste Engelse divisie is alleen een vrouwelijke assistent-scheidsrechter actief, de 31-jarige Sian Massey-Ellis. In januari 2011 was Massey-Ellis aangewezen voor de wedstrijd Wolverhampton Wanderers-Liverpool. Dat leidde tot denigrerende opmerkingen van de Sky Sport-commentatoren Richard Keys en Andy Gray. Terwijl hij dacht dat de microfoon uit stond zei Keys: "Ik hoop dat er iemand van de tribune af komt om haar uit te leggen wat buitenspel is". Gray gaf zijn collega groot gelijk, waarna Keys opmerkte: "Het voetbal is gek geworden". Keys en Gray werden beiden ontslagen. Bibiana Steinhaus © EPA