Een Facebookpost voor een terreurtribunaal

Een officier van de dienst terreurbestrijding arresteerde Raza en nam zijn smartphone in beslag, toen de bus waarin hij zat een pauzestop maakte. Raza zou op Facebook de wet tegen godslastering hebben overtreden.

De dienst terreurbestrijding is een knoeiwerk van menselijke juristen dat de almachtige God, de profeet, diens vrouwen en diens 'metgezellen' beschermt. Op belediging van deze protegés van de Pakistaanse overheid staat de doodstraf. De mensen onder hen zijn allen al sinds ruim dertien en een halve eeuw dood en begraven.

Reden

Er was nog een reden voor de strenge sanctie. Het was de berechting in eerste instantie. Lagere rechters spreken in blasfemiezaken liever maar de zwaarste straf uit, bang als ze zijn voor wraak van het publiek bij een mildere veroordeling, en in de verwachting dat in beroep het vonnis wel zal sneuvelen. Een complicatie is dat op die vrijspraak door de hogere rechter een lynching van de verdachte kan volgen.

Raza behoort tot de minderheid van de sjiitische islam. Het verschil tussen de sjiitische en soennitische islam is niet in een paar woorden uit te leggen, maar een strijdpunt is de vraag welke personen uit de begintijd van de islam de eretitel 'metgezel van de profeet' verdienen.

Een rechercheur liet Raza op Facebook in de val lopen

Op Facebook zou Raza daarover in debat zijn geraakt met een soennitische opponent. Hij verdedigde het sjiitische standpunt en dat zou beledigend zijn geweest voor mensen die volgens de soennitische islam wel en volgens de sjiieten niet tot de 'metgezellen' behoren. Vandaar dus die doodstraf, want zo gaat dat in Pakistan. Verzwarend was dat hij ook lelijke opmerkingen zou hebben gemaakt over vrouwen van de profeet en de profeet zelf, vooropgesteld dat de aanklager dat niet bij elkaar loog.