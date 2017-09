Een eigen stek voor ouderen: als de zorgorganisatie het laat afweten

Bewoners nemen vaker zelf het heft in handen om een ontmoetingsplek voor de wijk open te houden of te starten. Dat zegt Thijs van Mierlo, directeur van het LSA, het landelijk netwerk van bewonersgroepen.

Enerzijds wordt er vanuit de overheid al jaren bezuinigd op buurthuizen. Anderzijds gaan gemeenten soepeler om met de regels voor buurtplekken in zelfbeheer. Uit een quickscan van het LSA bleek dat er twee jaar geleden zo'n 200 plekken in twintig gemeenten werden gerund door bewoners. "En dat was alleen binnen die gemeenten, landelijk ligt het aantal hoger. Vijf jaar geleden was het nog een uitzondering. Wij krijgen steeds meer aanvragen voor advies en ondersteuning", zegt Van Mierlo. "Ook gemeenten ontwikkelen beleid rond zelfbeheer."

"De participatiemaatschappij klopt op de deur, bewoners gaan zelf aan de slag", aldus Wiliam Willems, consultant bij Spectrum Elan, adviesorganisatie in het sociaal domein. Afgelopen zomer inventariseerde Spectrum voor de provincie Gelderland 75 dorps- en buurthuizen. Ook zij constateren meer zelfbeheer. "Soms wordt een buurthuis voor 1 euro verkocht aan bewoners die de plek vrijwillig runnen, soms pakken bewoners het samen met een ondernemer op. Er zijn tal van modellen denkbaar en er wordt veel uitgeprobeerd.

Het succes is nog wisselend. "Er is niet één model dat het beste werkt", zegt Van Mierlo. "Het hangt af van de groep actieve bewoners, maar ook van hoe de rest van de wijk of buurt eruitziet. Het is in elk geval niet makkelijk om financieel onafhankelijk te draaien, al zijn er zeker goede voorbeelden. Vaak moet de gemeente toch bijspringen. Dan zit er bijvoorbeeld geen subsidie op het buurthuis, maar wel op een kwartiermaker die activiteiten organiseert en bewoners samenbrengt."

"Je ziet ook vaker een menging van doelgroepen. Geen aparte ontmoetingsruimte voor ouderen of een middag voor vluchtelingen. Er ontstaan meer hybride vormen. Eten en samen iets doen zijn vaak bindende factoren in de activiteiten."

Woningcorporatie Talis en de gemeente Nijmegen vroegen Reekers om de haalbaarheid van zo'n plek te onderzoeken. Een plek in beheer van de wijk, die zelfstandig en financieel onafhankelijk zou zijn. Want er was wel goede wil, maar geen geld beschikbaar.

"Dat liet mij niet los", vertelt wijkbewoonster Melanie Reekers. "Ik vond het verdrietig voor hen. Tegelijkertijd had ik het idee dat dit een plek kon worden waar zowel de ouderen van Brackehove als ook andere wijkbewoners elkaar konden ontmoeten. Want dat had de wijk Brakkenstein nog niet."

Het was schrikken toen de zorginstelling die zorg verleent in Brackehove aankondigde de deuren van de ontmoetingsruimte te gaan sluiten. "Waar moesten we dan koffiedrinken, eten of bingo spelen?", vertellen bewoonsters Jetty Vermeer (85) en Els Berkhout (94). De zorginstelling ging zich puur richten op de zorg en niet meer op sociale activiteiten.

Buur was ooit de ontmoetingsruimte voor de oudere bewoners van wooncomplex Brackehove. Nu is het een eetcafé, vergaderruimte en feestzaal voor de hele wijk.

Stichting Wijkplaats Buur en de ondernemers maakten afspraken over de taken en activiteiten in Buur. De gemeente verstrekte vergunningen, er kwamen subsidies voor de verbouwing van het restaurant en de tuin, onder meer van Stichting Doen en het Oranjefonds.

Er bleek inderdaad draagvlak onder de bewoners en langzaam werd duidelijk hoe zo'n 'wijkplaats' eruit moest komen te zien. Daarvoor zijn er talloze gesprekken gevoerd met de bewoners en professionals. Reekers: "We besloten op zoek te gaan naar een sociaal ondernemer die de plek wilde uitbaten. Het is veel werk en dat kun je niet alleen van vrijwilligers vragen".

's Middags is er bingo of zijn er vergaderingen van clubs uit de wijk. Buurtgenoten lopen binnen voor een hapje of borrel. Het restaurant zit elke avond gezellig vol. Er zijn vijftien mensen in dienst en er zijn vijf leerwerktrajecten. De wijk komt binnen, zoveel is duidelijk.

Inmiddels is Buur bijna een jaar open. Elke ochtend wordt er koffie geschonken voor en door de ouderen. Daarnaast zit een flexwerker met een laptop en een moeder eet appeltaart met haar kinderen. De mosterdgele fauteuil en het bijzettafeltje misstaan niet in de woonkamer van een bejaarde dame. Maar in combinatie met de rieten stoelen en betonnen industriële vloer, is de uitstraling opeens hip en huiselijk.

Niet alleen maar hallelujah

Toch is het niet alleen maar hallelujah. Het is erg wennen voor de ouderen. "Buur is niet meer onze huiskamer", vertellen Vermeer en Berkhout. "De sfeer is anders geworden en dat is best lastig voor de oudere bewoners." Ook blijkt het moeilijk om andere wijkbewoners actief te betrekken. Er zijn weliswaar 25 vrijwilligers die activiteiten in en om Buur organiseren, maar het mag nog wel een tandje meer. "Er is nu elke maand een straatfeest. Een groot succes, maar ik organiseer het en niet de straatbewoners zelf", zegt Van de Wiel. "Het eigenaarschap van de wijk moet nog groeien."

Winst wordt er vooralsnog niet gemaakt. Stichting Wijkplaats Buur moet de huur betalen, die deels wordt opgebracht door de horeca en daarnaast door verhuur van de vergaderruimte en activiteiten. Maar dat is nog niet genoeg. Het restaurant draait behoorlijk. "We kunnen de vaste lasten betalen, daar zijn we al erg blij mee. We geloven dat het gaat lukken."