Een eigen huis maakt gelukkig, een huurhuis verdrietig

Een eigen huis maakt gelukkig, een huurhuis maakt verdrietig. Dat is, ruwweg, de uitkomst van de Woonindex van de ING. Vooral potentiële starters, mensen die van plan zijn om binnen nu en twee jaar een huis te kopen, zijn ontevreden huurders.

Lees verder na de advertentie

De voornaamste oorzaak van de onvrede is het gevoel dat deze starters hebben over de huidige woningmarkt, namelijk dat het een ongunstige periode is om een huis te kopen. Dat komt volgens de ondervraagden door de hoge huizenprijzen, de verwachting dat die nog verder zullen stijgen én de verwachting dat de hypotheekrente gaat stijgen. De stemming onder starters over de huidige huizenmarkt bereikte volgens ING het laagste punt in vijf jaar.

De Pavlovreactie is dan: we gaan 60.000 woningen uit de grond stampen. Maar die fixatie op bouwen is niet de enige oplossing. Wim Flikweert, manager wonen ING

Stap naar koopwoning onmogelijk "Voor potentiële starters zijn koopwoningen simpelweg te duur of niet beschikbaar", zegt Wim Flikweert, manager wonen bij ING. "Dat betekent dat ze moeten blijven zitten waar ze zitten. Starters willen juist graag verhuizen naar een koopwoning om een stapje dichterbij hun ideale woning te komen, maar zijn genoodzaakt thuis te blijven wonen of tegen hoge prijzen te huren. Dit gaat ten koste van het woongenot. De hoge lasten kunnen leiden tot financiële kwetsbaarheid." Die kan volgens Flikweert zo groot worden, dat de stap naar een koopwoning mogelijk helemaal niet meer gemaakt kan worden. Op de vraag wat er aan hun huurwoning schort, geeft bijna een kwart van de potentiële starters als reden dat de woning te duur is In afwachting van betere tijden woont intussen maar liefst 85 procent met tegenzin in een huurwoning. Op de vraag wat er aan hun woning schort, geeft bijna een kwart van de potentiële starters als reden dat de woning te duur is. Bovendien vindt 43 procent de woning te klein en wil 39 procent graag een tuin. Dan hangt de vlag er bij huizenbezitters wel even vrolijker bij. Liefst 67 procent van hen zegt zelfs in 'hun ideale woning' te wonen. Zij geven het 'woonplezier' in hun gekochte woning het rapportcijfer 8 (hurende potentiële starters houden het op een 6,6). Slechts 4 procent zegt een tuin te willen en maar 3 procent vindt de woonlasten te hoog. Uit vrijwel alle antwoorden in de Woonindex van ING blijkt dat kopen gunstiger uitpakt dan huren. Gesteld dat de maandlasten gelijk zouden blijven, zou een kwart van de woningbezitters hun huidige woning liever huren, terwijl iets meer dan de helft van de huurders hun woning dan liever zouden kopen.