Een eigen boot? Dat is zó 2013

Het was lange tijd het ideale plaatje voor pensionado’s: Met een goed glas wijn op een bootje dobberen en verder niks hoeven. Maar dat zwitserlevengevoel begint te vertroebelen, volgens zeilproducent Bootzeil. Zijn jaarlijkse onderzoek onder 8000 watersportliefhebbers toont aan dat het bezit en het gebruik van een boot uit de mode raakt.

In 2013 was nog 71 procent van die watersporters trots bezitter van een vaartuig, nu zegt nog 66 procent een boot te bezitten. “Vooral de oudere generatie had vaak een boot voor een weekendje weg of als extra huisje”, zegt Steven Bleeker, hoofd zeilmakerij bij Bootzeil. “Maar wij zien dat een aanwas van jongere bootbezitters zich niet aandient. En ook als investeringsobject is een boot niet meer zo populair. Jongeren zeggen: ik hoef geen boot want dat kost me te veel tijd en geld.”

Een andere oorzaak is volgens Bleeker dat de generatie van nu meer soorten waterrecreatie wil dan alleen varen. Bleeker: “Zeilen, waterskiën, surfen; de nieuwe generatie wil alles.”

Vliegvakanties

De respondenten van nu doen ook minder met hun boot dan de watersportliefhebbers in 2013. Waar vijf jaar geleden 22 procent nog met de boot op vakantie ging, zegt in 2018 nog 16 procent dat te doen. Ook zeggen de ondervraagde watersportliefhebbers er minder vaak langer dan drie vaardagen op uit te trekken. ‘Te veel gedoe’ en ‘te weinig garantie op lekker weer’ zijn de meest voorkomende redenen bij de ondervraagden.

Dat de watersportvakantie terrein verliest, komt volgens Bootzeil doordat ook botenbezitters gevoelig zijn voor de trend van goedkope vliegvakanties. Met name de kleinere jachthavens zouden al last hebben van een krimpende vloot van pleziervaartuigen. Bleeker: “De havens in Friesland lagen voorheen afgeladen vol. Daar is nu weer plaats. In steden als Amsterdam zie je een andere trend. Daar is het drukker, ook met mensen die samen een boot hebben om zo de kosten te delen.”

Een woordvoerder van Jachthavens.nl ziet die vermindering van het aantal boten niet zo. “Afgelopen zomer, met het warme weer, was er zelfs sprake van een topjaar.” Het verschilt per provincie hoe druk het in de havens is, aldus de woordvoerder. “Wel zien we een verschuiving in de verhuur van ligplaatsen. Waar mensen voorheen vaker voor korte tochtjes van de ene naar de andere haven trokken, gebruiken ze de boot nu vaker als accommodatie voor een langer verblijf.”