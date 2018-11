Een eeuw later is het landschap de laatste getuige van de Grote Oorlog

Piet Chielens wijst op het spoor van een tractor in het veld voor hem. “Zie je die duiker daarachter? Die betonnen buis die daar onder de doorgaande weg verdwijnt?” In de gouden najaarsgloed die de zon over het veld bij het Begijnenbos (‘Railway Wood’) werpt, lijkt het alsof de directeur van het In Flanders Fields Museum in een romantisch herfstdecor staat. Maar Chielens ziet iets anders. Hij weet dat er zich onder zijn voeten een onzichtbare dodenakker uitstrekt.

“Waar de weg nu loopt, liep destijds een spoorlijn. Die markeerde de voorpost van de Britse loopgraaf. Op een dag in januari 1917 zakte een aantal Duitse soldaten ongemerkt af langs de andere kant van de spoorwegberm en verschool zich in die duiker.” De Duitsers voeren een verrassingsaanval uit, waarbij minstens zes Britten omkomen.

Chielens haalt een kleine Penguin-uitgave uit zijn rugzak, waarvan de linnen kaft is verkleurd en de rug rafelt. De Britse inlichtingenofficier (en latere dichter/schrijver) Edmund Blunden beschreef de loopgravenstrijd bij Railway Wood, een paar kilometer ten oosten van Ieper. “Blunden had die dag het niemandsland tussen de twee linies doorzocht. Als hij ’s nachts een beschieting hoort, denkt hij dat er iets loos is bij de buren, maar het is zijn eigen bataljon dat wordt aangevallen.”

Onveranderd plekje

Hij slaat het boekje open en draagt voor: ‘That culvert, hitherto unnoticed, although only twenty yards ahead of our trench, now appeared painfully prominent.’ (‘Die duiker, tot nu toe onopgemerkt, hoewel slechts twintig meter voor onze loopgraaf, leek nu pijnlijk prominent.’) Het klopt precies, wijst Chielens. “Twenty yards, een kleine twintig meter. Je kunt die literatuur terugvoeren op dat kleine plekje in het landschap dat onveranderd bleef.”

Uit de documentaire ‘We Will Remember Them’. © Off World

Tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden meer dan een half miljoen militairen in de West-Vlaamse loopgraven, die van kustplaats Nieuwpoort via Diksmuide en Ieper naar Noord-Frankrijk liepen. Volgens Chielens is dat landschap van de Westhoek – de streek rond Ieper, Poperinge en Diksmuide in het uiterste westen van België – van grote waarde. “Je ziet hier hoe het landschap nog vastzit aan de oorlog en daar kun je verhalen aan haken. Die kleine individuele verhalen van hoe er van bovenaf werd ingegrepen in de levens van mensen, dat is ook het grote verhaal van de oorlog. Het landschap maakt dat tastbaar.”

Na de oorlog werden de loopgraven op veel plaatsen snel dichtgegooid en de oude percelen opnieuw bebouwd. Maar wie weet waar hij naar moet kijken, ziet overal in het landschap de voetafdruk die de Grote Oorlog in de Westhoek naliet. Lopend langs de ‘Ieperboog’, het voormalige strijdgebied dat een paar kilometer naar het oosten als een halve cirkel om Ieper heen ligt, wijst Chielens op schijnbare betekenisloze details.

“West-Vlaamse boeren zijn zuinige mensen. Zij hergebruikten het materiaal dat ze vonden. Toen ik een klein jongetje was, kon je het verschil nog zien tussen Brits en Duits prikkeldraad waarmee boeren hun weides hadden afgespannen.” Het prikkeldraad is intussen vervangen, maar Chielens wijst op een paaltje waaraan de omheining vastzit: “Een oude biels van de voormalige spoorlijn. Die bruine ring is de hals van een rumkruik. In elk privémuseumpje over de oorlog zie je van die kruiken. De boeren gebruiken ze nog altijd om stukken prikkeldraad te verbinden.”

Chielens wijst hoe de loopgraven hier destijds liepen. Op sommige plekken lagen de strijdende partijen amper dertig meter van elkaar. Wat op luchtfoto’s een grillig patroon lijkt, wordt op de grond een vanzelfsprekendheid: hoogteverschillen, een bosje of een spoorlijn bepaalden de loop van het front.

Omdat niet iedere bezoeker de frontlijn zal herkennen, werden op initiatief van het In Flanders Fields Museum en de stad Ieper 138 olmen geplant langs het front, zoals dat tussen 1915 en 1917 langs Ieper liep. De bomen met een blauw lint staan op de geallieerde loopgraaf, die met een rood lint markeren de Duitse linie (zie kader).