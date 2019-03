Een distributiecentrum om voedselverspilling tegen te gaan

Voedsel dat overblijft bij supermarkten, bakkers en groenteboeren. Het is er volop in Rotterdam. Opslagplekken voor dat voedsel zijn er juist te weinig. Daarom komen het Leger des Heils en stichting Community & Voedselsurplus (C&V) met een speciaal distributiecentrum, genaamd Shareaty. Eén punt van waaruit voedsel kan worden vervoerd naar de voedselbanken en opvangplekken.

Het is vooral een initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. Aan het Leger des Heils Rotterdam wordt nu zoveel eten gedoneerd, dat de organisatie niet alles kwijt kan. Directeur Johan Koeman: "Wij worden weleens gebeld door een winkel die kratten bloemkool over heeft, terwijl wij al genoeg groente op voorraad hebben. Al die bloemkolen belanden dan in de prullenbak, terwijl er genoeg organisaties zijn die het konden gebruiken. Zonde."

Wij controleren het voedsel hier nauwkeurig op schade of bedorven eten Paul van Citteren, werkbegeleider

Maar veel van die organisaties hebben niet voldoende opslagplaats om overgebleven voedsel langdurig te bewaren. De komst van het distributiecentrum moet ervoor zorgen dat die bloemkolen niet in de prullenbak verdwijnen, maar worden ingevroren en vervoerd naar andere stichtingen en maatschappelijke organisaties. Aan het distributiecentrum verder de taak dat al die voedselbanken en opvangplekken precies genoeg ontvangen, zegt Berend Maten, consultant bij C&V. Niet te veel en niet te weinig.

Leger des Heils Zo ver is het alleen nog niet. De gemeente Rotterdam stelt ongeveer 100.000 euro aan subsidie beschikbaar aan de initiatiefnemers. Zodra het geld binnen is, wordt een van de vestigingen van het Leger des Heils omgeturnd tot distributiecentrum. Maar de blauw betegelde ruimte in de wijk Rotterdamse wijk Zevenkamp staat nu nog grotendeels leeg, alleen een paar lege kratten zwerven er rond. De chauffeurs gaan later op de dag naar de winkels, vertelt werkbegeleider Paul van Citteren. "Zij rijden vijf keer per week naar de Albert Heijn-filialen." Van Citteren werkt al 21 jaar voor het Leger des Heils. “Wij controleren het voedsel hier nauwkeurig op schade of bedorven eten. In een kleine ruimte hiernaast wordt het voedsel gesorteerd: groente gaat bij de groente en het vlees bij het vlees."

Gekoeld In zijn witte koksjas laat hij de verschillende ruimtes zien. In de koelcel staan opgestapelde groene en blauwe kratten met vacuümverpakt eten. De kratten zijn voorzien van stickers waarop staat wanneer het voedsel is binnengekomen. Ook staat vermeld naar welke locatie het gaat. "In de warme keuken wordt het eten klaar gemaakt, daarna weer gekoeld en verstuurd naar de nachtlocaties.'' In de keuken staan diverse koelkasten, twee enorme ingebouwde pannen, een groot gasfornuis, frituurpannen, een kruidenrek en zogeheten chillers. Deze metalen installaties koelen het bereide eten af, zodat het langer te bewaren is. Ook is het makkelijker om eten gekoeld te vervoeren. In opdracht van restaurant Bazar worden enkele gerechten gemaakt in het distributiecentrum in Rotterdam van het Leger des Heils. Het voedsel wordt er ingekocht maar ze krijgen ook eten binnen dat tegen de houdbaarheidsdatum aan zit van bijvoorbeeld Albert Heijn en de Plus supermarkt.

Leerwerkplek Op locatie Zevenkamp werken 45 mensen die een dagbestedingsvergoeding ontvangen. Ze werken onder meer in de keuken, in de schoonmaak en als chauffeur. Een deel komt uit de crisisopvang, heeft soms torenhoge schulden en geen werk. Via de gemeente komen zij bij het Leger des Heils. ''Ik ben trots op de medewerkers. Ze zijn gemotiveerd en willen zich verder ontwikkelen", legt Van Citteren uit. "Het distributiecentrum zal ook gaan dienen als leer-werkplek. De medewerkers krijgen trainingen en volgen een mbo-opleiding." Een van hen is Tony. Hij kwam 2,5 jaar geleden bij het Leger des Heils terecht en werkt in de keuken. Afgelopen jaar liep hij als onderdeel van zijn leer-werktraject ook twee dagen stage in een ander bedrijf. "Ze waren zo tevreden dat ik een contract aangeboden kreeg als bijrijder. Ik ga fruit bezorgen en mijn heftruckcertificaat halen voor de logistiek in de loods", zegt Tony. "Ik ben blij met mijn nieuwe baan, want nu kan ik mijn schulden aflossen." De volledige naam van Tony is bekend bij de hoofdredactie.

