Een collectieve zorgverzekering is niet altijd de beste - en meer overstaptips

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar? Ach, ik ben toch verzekerd via mijn werk. Hoef ik me niet druk over te maken. Zo ongeveer zullen de ongeveer 12 miljoen Nederlanders die collectief verzekerd zijn reageren op de overstapcampagnes van verzekeraars. De meerderheid van de collectief verzekerden doet dat vanwege het geld, laat een consumentenonderzoek uit 2017 zien. Voor collectieve verzekeringen gelden kortingen op premies die kunnen oplopen tot 10 procent op de basisverzekering. Dat scheelt al snel een tientje per maand. Vaak zijn er ook kortingen op aanvullende verzekeringen en tandartspolissen, wat opnieuw een paar euro per maand oplevert. Toch, ondanks al deze kortingen kan het goedkoper zijn om het collectief te verlaten en over te stappen op een individuele verzekering.

Tot 31 december is het mogelijk te veranderen van verzekeraar en/of polis. Zes overwegingen voor potentiële overstappers.

1 - Controleer of de polis van de collectieve verzekering bij u past. Collectieve zorgverzekeringen zijn ­populair in Nederland. Twee op de drie Nederlanders boven de 18 jaar heeft er een. De meest gangbare is de verzekering via de werkgever; 54 procent van alle collectief verzekerden doet dat via het werk. Zij kunnen kiezen uit diverse polissen, zowel voor het basispakket als voor aanvullende verzekeringen. Het zijn niet de verzekeraars zelf die de zorg in het basispakket samenstellen, maar de overheid. Daardoor heeft iedereen dezelfde basisverzekering waarmee hij of zij naar de huisarts, ziekenhuis en apotheek kan. Het verschil zit hem in de voorwaarden. Daarin schuilt de eerste mogelijkheid voor collectief verzekerden om te besparen. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste polis is ruim 400 euro per jaar. Bij de duurdere restitutiepolis kan iemand bij elke zorgverlener terecht, bij de goedkopere naturapolis alleen bij ziekenhuizen en zorgaanbieders die een contract hebben met de verzekeraar. Bij de budgetpolis is het aanbod nog beperkter. Gaat iemand met een natura- en budgetpolis naar een niet-­gecontracteerd ziekenhuis dan moet er worden bijbetaald. Meestal gaat het om 25 procent van het gemiddelde tarief. Let wel: is dat tarief van bijvoorbeeld een knieoperatie hoger dan het gemiddelde, dan is de patiënt meer kwijt dan 25 procent van het gemiddelde. Stel dat een werknemer collectief is verzekerd bij Zilveren Kruis. Voor een naturapolis van 126,95 euro per maand betaalt dankzij de korting van 10 procent 114,26 euro. Zilveren Kruis heeft ook een naturapolis van 105,95 euro per maand. Deze polis heeft wat minder opties bij het betalen (niet online, incassodatum is niet aan te passen), maar is verder goed vergelijkbaar. Kiest de medewerker voor deze polis dan bespaart 8,30 euro per maand. Oftewel: bijna 100 euro per jaar.

2 - Overweeg een budgetpolis De meeste collectieve verzekeringen bieden alleen de optie om te kiezen tussen natura- en restitutiepolissen. De budgetpolis zit er meestal niet bij. Nu is er het nodige over de budgetpolis te doen. Sommige kleine verzekeraars willen er vanaf, net als diverse politieke partijen. Vorig jaar keek ook de Nederlandse Zorgautoriteit NZa naar de verzekeringen. Zij constateerde dat een polis met beperkende voorwaarden ­dezelfde kwaliteit van zorg biedt als reguliere zorgpolissen. De NZa benadrukt wel dat mensen die zo’n polis afsluiten zich bewust moeten zijn van de voorwaarden. Sommige patiënten komen in de ­financiële problemen omdat zij ervan uitgaan dat de verzekeraar een behandeling in het ziekenhuis altijd vergoed. Maar bij een budgetpolis is dat niet ­altijd zo, omdat slechts een beperkt aantal ziekenhuizen onder contract staat. Gaat de patiënt ‘blind’ naar het ziekenhuis in de eigen regio, dan loopt de kans zelf tientallen procenten van de kosten voor een operatie te moeten betalen. Kortom: een budgetpolis is prima, maar het vergt van de verzekerde wel iets meer uitzoekwerk als hij of zij eenmaal zorg nodig heeft. Verzekeren doe je om risico’s op kosten af te dekken die je niet zelf kunt betalen Het voordeel van de budgetpolis is de lagere premie. De budgetpolis van Zekur.nl kost 98,50 per maand. Dat ­levert op de gemiddelde collectieve ­naturapolis al snel een besparing op van 190 euro per jaar. Nu is een budgetpolis niet altijd goedkoop. ProLife bijvoorbeeld, onderdeel van Achmea, heeft een budgetpolis van 114,95 euro per maand. Dat klinkt niet als budget, wat te maken heeft met het soort zorgaanbieders dat ProLife contracteert. ProLife werkt vanuit een christelijke levensopvatting en probeert dus ook te werken met organisaties die christelijk zijn. Zo zijn er meer verzekeraars die in budgetpolissen contracten sluiten met een beperkt aantal zorgverleners, maar op andere gebieden wel meer diensten bieden. Tip: om te controleren welke ziekenhuis, thuiszorgbedrijf of fysiopraktijk wel en niet zijn gecontracteerd, is Zorgverzekeringskaart.nl, de site van Zorgverzekeraars Nederland, een handige ingang.

3 - Bent u niet oververzekerd? Verzekeren doe je om risico’s op kosten af te dekken die je niet zelf kunt betalen. Nu is de basisverzekering zo uitgebreid dat eigenlijk alle nodige zorg daar wel in valt. Ziekenhuis, huisarts, kraamzorg, medicijnen, bloedonderzoek, zelfs spoedeisende hulp in het buitenland valt onder het basispakket. Toch heeft ruim 80 procent van de Nederlanders ook een aanvullende verzekering. Dat kost gemiddeld ongeveer 320 euro per jaar extra. Ook op de aanvullende verzekeringen krijgen de collectief verzekerden korting op de premie. Maar een collectief pakket past niet bij iedereen. Niet iedereen is gediend van alternatieve zorg, maar het zit meestal wel in het pakket Een bouwbedrijf bijvoorbeeld kan een aanvullende verzekering kiezen met extra behandelingen door een fysiotherapeut, maar de manager of ander kantoorpersoneel heeft daar minder aan. Daarnaast biedt een aanvullende verzekering, collectief of niet, ook veel overbodige vergoedingen. Niet iedereen is bijvoorbeeld gediend van alternatieve zorg, maar het zit meestal wel in het pakket. Fysiotherapie is een belangrijk onderdeel van de aanvullende pakketten. Maar de basisverzekering vergoedt ook (een gelimiteerd aantal) behandelingen. Dan moet het wel gaan om ­behandelingen van aandoeningen die op de lijst met chronische ziekten staan, zoals etalagebenen of artrose. Tip: stel uzelf de volgende vragen. Hoeveel zorg gebruikte u de voorgaande jaren? Zat daar zorg bij die niet vanuit het basispakket wordt vergoed? Wat zouden de kosten zijn geweest zonder aanvullende verzekering? En hoeveel extra premie heeft u betaald voor de aanvullende verzekering?

4 - Is de tandartsverzekering wel nodig? De meest gekozen aanvullende verzekering is die voor de tandarts. Meestal kan deze apart worden afgesloten, dus los van het aanvullende pakket waarin bijvoorbeeld fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen in zitten. Een tandartsverzekering kost jaarlijks ongeveer 175 euro. Dan heeft de verzekerde recht op vergoedingen tot 250 euro. De verzekering gaat dus eigenlijk maar over een bedrag van 75 euro. Verzekeren voor een hoger bedrag kan ook. Een verzekering tot bijvoorbeeld 750 euro kost per jaar ongeveer 400 euro. Maar bedenk wel dat de tandarts flink wat moet doen voordat hij aan die 400 euro per jaar komt. Een controle bijvoorbeeld kost 21 euro, 5 minuten gebitsreiniging 12 euro. Tip: kijk eens op Tandarts.nl bij de behandeltarieven voor 2019 voor meer inzicht in mogelijke kosten.

5 - Kijk naar het eigen risico. De snelste manier om maandelijks geld te besparen is het eigen risico vrijwillig verhogen. Dat geldt voor zowel collectief als individueel verzekerden. Iedereen heeft een eigen risico van 385 euro. Dat is met 500 euro op te hogen tot 885 euro. Dat scheelt aan premiekosten ongeveer 180 euro per jaar. Let wel: verhogen van het eigen risico kan betekenen dat er zelf flink bijbetaald moet worden. Het is dus aan te ­bevelen een spaarpotje te hebben.

6 - Goedkoop niet altijd het beste Ja, een restitutiepolis is duurder dan een budgetpolis. Soms veel duurder, terwijl ze allebei dezelfde zorg verzekeren. Bedenk daar wel bij dat het som prettig kan zijn om zelf de keuze te ­maken door wie en waar u wordt verzorgd. Een inwoner uit Nieuwegein die bij Zilveren Kruis voor een budgetpolis kiest, kan niet terecht in het ziekenhuis in de eigen woonplaats, maar moet naar Utrecht. Met een iets duurdere ­naturapolis kan hij of zij wel in Nieuwegein blijven. Voor een inwoner uit Terneuzen in Zeeuws-Vlaanderen zijn de gevolgen nog groter. Deze Zeeuw kan niet ­terecht bij het lokale ziekenhuis als hij een budgetpolis heeft van Zilveren Kruis en zal naar Middelburg of Vlissingen moeten, op het eiland Walcheren. © ANP

Bruins wil af van collectieve verzekeringen De kortingen voor collectieve verzekeringen worden vaak een ­sigaar uit eigen doos genoemd. Kortingen zijn namelijk niet gratis. De verzekeraars verhogen eerst de premie voor iedereen om zo de korting voor de collectief verzekerden te betalen. Niet erg solidair, vindt minister Bruno Bruins van medisch zorg. Daarom gaat de maximale korting in 2020 ­terug van 10 procent naar 5 procent. De collectieve verzekeringen ­waren ooit bedoeld om te besparen op administratieve kosten. Ook konden verzekeraars met collectieve pakketten scherper zorg inkopen, was de gedachte. Regelingen voor fysiotherapie bijvoorbeeld voor werknemers met zware beroepen. In de praktijk komt hiervan weinig terecht. Daarnaast vindt Bruins de 51.000 collectieve regelingen te veel. Het overzicht raakt volgens hem zoek. Lees ook:

