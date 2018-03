Een brug slaan tussen jongeren en politie

De standpunten van de Rotterdamse partijen over jongeren verschillen soms diametraal. Wat vinden de jongeren zelf belangrijk?

Lees verder na de advertentie

Een kapotte leunstoel staat bovenop een vuilcontainer, een poort staat open, verderop staan een paar jongens op een trappleintje te voetballen. Veel meer treffen de buurtvaders van stichting Atlas deze donderdagavond niet aan tijdens hun ronde door Hillesluis. Het is koud, de regen komt met bakken uit de lucht.

De buurtvaders willen graag helpen het contact met de jongeren in de wijk tot stand te brengen. Maar Toufik Khallouk houdt meteen een slag om de arm: veel jongeren in de wijk zijn wantrouwig. Zeker tegenover de media. En soms ook naar henzelf toe. Als Khallouk met andere in het donkerblauw gestoken buurtvaders een pleintje op loopt, ziet hij een groepje jongeren zich soms snel uit de voeten maken.

Buurtvaders De buurtvaders vertrekken vanuit buurtcentrum het Ravennest, op de grens van de wijken Hillesluis en Bloemhof. Eerst drinken ze een kop koffie en overleggen ze over zaken die in de buurt spelen. Vanavond zijn er zo'n twaalf buurtvaders: merendeels met Marokkaanse wortels, een enkele met een Turkse achtergrond. Sommige hangjongeren zien de maatschappij als vijand. Ze wantrouwen agenten. Buurtvader Toufik Khallouk Het is de laatste tijd rustig in de wijk, zeggen de toezichthouders. Er ligt veel grofvuil op straat en er wordt fout geparkeerd, veel meer overlast treffen ze niet aan. Het is sowieso rustiger geworden dan toen de buurtvaders begonnen, in 2003. Toen werden vaker auto's gesloopt, waren er overvallen, meisjes durfden de straat niet op. Ook met oud en nieuw ging het nog weleens mis in de buurt. De mannen, grofweg tussen de veertig en zeventig jaar oud, voelen zich gewaardeerd. Burgemeester Aboutaleb komt geregeld langs, ook de koning kwam eens op bezoek. "Een eer", vindt Khallouk. Lachend: "We hebben alleen premier Rutte hier nog niet gezien."

Etnisch profileren Volgens Khallouk, die ook campagne voert om in de wijkraad van Hillesluis te komen, zijn de buurtvaders er om de wijk te beschermen. "Sommige hangjongeren zien de maatschappij als vijand. Ze wantrouwen agenten." De buurtvaders treden op in die kloof tussen het gezag en de jongeren. Zij kunnen soms net iets beter tot de jongeren doordringen, door ze aan te spreken in de taal of het dialect van hun ouders. De standpunten van de Rotterdamse partijen over jongeren verschillen soms diametraal. Leefbaar Rotterdam en de PVV zijn vóór etnisch profileren, wettelijk verboden of niet. Linkse partijen geloven veel meer in jongeren aan een baan helpen en het tegengaan van discriminatie. D66 wil anoniem solliciteren invoeren, de VVD straft liever discriminerende werkgevers, het islamitisch geïnspireerde Nida wil bedrijven quota opleggen voor jongeren met een migratie-achtergrond. De 'hoge pieten', zegt Khallouk, blijven maar klagen dat allochtonen de taal niet goed spreken. "Dertig jaar geleden heeft de politiek nieuwkomers niet genoeg aangemoedigd de taal te leren. Nu janken ze dat mensen niet geïntegreerd zijn. De politiek straft mensen voor een fout die ze zelf in het verleden heeft gemaakt." De tekst gaat verder onder de afbeelding. © Brechtje Rood Zoals hun naam suggereert, hebben de buurtvaders zelf ook kinderen. Sommigen merken hoe ook hun zoons en dochters het gevoel hebben dat ze niet dezelfde kansen krijgen. Dat ze toch iedere keer worden geweigerd bij een stage of sollicitatiegesprek. Uiteindelijk geven ze de moed maar op. Khallouk: "Er worden ook veel te weinig stages en banen aangeboden hier in de wijk." Buurtvader Ahmed Ikane herkent zich maar ten dele in dat beeld. Lopend op de Groene Hilledijk, de grens tussen Bloemhof en Hillesluis, vertelt hij dat hij noch zijn kinderen ooit discriminatie hebben ervaren. Hij is trots op zijn inmiddels volwassen zoons en dochter. Toen zij een stage of bijbaan zochten, reed hij ze zelf langs bij bedrijven. Zodat werkgevers een gezicht hadden bij de sollicitant. "En als je toch wordt afgewezen, moet je nooit een bedrijf de schuld geven. Je moet het blijven proberen."