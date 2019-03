Een brexiteffectje: Rotterdam hengelt meer buitenlandse bedrijven binnen

Rotterdam slaagt er ieder jaar beter in zijn imago van dynamische metropool in klinkende munt om te zetten. Het afgelopen jaar kozen zeventig internationale bedrijven voor een vestiging in de grootste havenstad van Europa. Het aantal expats dat zich in 2018 inschreef, verdubbelde bijna: van 1362 in 2017 naar 2212 in het afgelopen jaar. Dat meldt Rotterdam Partners, verantwoordelijk voor het werven van buitenlandse bedrijven en het begeleiden van expats.

Van de zeventig internationale nieuwkomers, wierf Rotterdam Partners er zelf 36. Die waren samen goed voor 1439 nieuwe banen en investeringen van bijna 200 miljoen euro. De meeste expats die in Rotterdam kwamen wonen en werken komen uit India, de Verenigde Staten en Brazilië en werken veelal in de de IT.

De huren van zowel kantoren als huizen liggen hier relatief laag, en we zien ook dat expats makkelijk worden opgenomen in de stad Wilbert Lek, Rotterdam Partners

Innovatieve metropool “Rotterdam is sinds een paar jaar merkbaar in trek”, zegt Wilbert Lek, manager trade and investment bij Rotterdam Partners. “Er gebeurt veel en dat zien buitenlandse bedrijven. Rotterdam is goed verbonden via het spoor, de weg, het water en de lucht en bedrijven en expats komen ook af op de dynamiek van de innovatieve metropool, met bovendien de Erasmus Universiteit.” Nieuwe bedrijven die aan de Maasoever zijn neergestreken zijn onder meer Cogoport, Webhelp, Airlift Systems en GE Healthcare. Ze openden marketing- en saleskantoren, distributiecentra en hoofdkantoren. Samen leverde dat in het voorbije jaar driehonderd banen meer op dan in 2017. De meeste bedrijven die voor Rotterdam kozen komen uit de technologische sector, wat veel jonge medewerkers aantrekt. Die komen voornamelijk uit Azië, Europa en Noord-Amerika. Lek: “De huurprijzen van zowel kantoren als huizen liggen hier relatief laag, en we zien ook dat expats gemakkelijk worden opgenomen in de stad, door de multiculturele samenstelling van de Rotterdamse bevolking.” Volgens Rotterdam Partners gaat het niet alleen om dure expats aan de bovenkant van de arbeidsmarkt: “Het lukt ons aardig om een goeie mix van verschillende soorten expats in huis te halen.”

Brexit Lek merkt dat een deel van de aantrekkingskracht van Rotterdam voor buitenlandse bedrijven is toe te schrijven aan de brexit. Sinds de Britten besloten om uit de Europese Unie te stappen, maken bedrijven nieuwe afwegingen, zegt hij. Er hebben zich, om die reden, elf Britse bedrijven in Rotterdam gevestigd. Daarmee komt een derde van de nieuwkomers die Rotterdam Partners wierf uit het Verenigd Koninkrijk. Zo kozen maritiem verzekeraars UK P&I Club en Steamship Mutual vanwege de naderende brexit voor Rotterdam. Door internationale congressen te organiseren denkt Rotterdam Partners nog meer inkomsten voor de stad te kunnen genereren. In 2018 stonden 24 congressen op het programma die een economische waarde hadden van bijna 30 miljoen euro. Uit cijfers van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) blijkt dat bezoekers van conferenties gemiddeld 384 euro per dag in Rotterdam besteden, terwijl een normale buitenlandse toerist gemiddeld 180 euro per dag uitgeeft. Behalve als zakelijke pleisterplaats, doet Rotterdam het ook goed als toeristische bestemming. Het aantal hotelovernachtingen, zo berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek onlangs, steeg met 15 procent naar 1,3 miljoen hotelgasten. Ook Rotterdamse musea als de Kunsthal, Boijmans van Beuningen en het Maritiem Museum zagen hun bezoekersaantallen flink stijgen: met 15 procent naar 1,5 miljoen bezoekers.

