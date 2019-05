Een boerderij bezetten en zieke dieren redden; wie zijn de Meat the Victims-activisten?

Een nieuwe naam verscheen maandag aan het front van dierenrechtenactivisme in Nederland: Meat the Victims. Gehuld in zwarte shirts bezetten ruim honderd activisten ’s middags een varkensboerderij in Boxtel. Nog eens honderd sympathisanten stonden buiten. Uiteindelijk werd de actie ’s avonds beëindigd door de ME, tientallen demonstranten werden aangehouden. Wie is deze nieuwe actiegroep?

Lees verder na de advertentie

Als je een T-shirt van Meat the Victims draagt dan houd je je aan de principes: geen geweld en geen beschadiging van eigendommen Jonathan Loogman, Meat the Victims

De naam ‘meat the victims’ is een woordspeling op ‘ontmoet de slachtoffers’, en ontstond in Australië. Een kippenboerderij ten zuiden van Melbourne werd daar bezet door een groep individuele activisten in zwarte T-shirts. Sindsdien hebben demonstranten in korte tijd meer stallen bezet. Dat gebeurde in Spanje, het Verenigd Koninkrijk en twee weken geleden nog in Canada.

Meat the Victims bestaat uit individuele dierenactivisten, laat de Nederlander Jonathan Loogman telefonisch weten. Hij stond tijdens de bezetting buiten bij de boerderij in Boxtel en heeft zich opgeworpen als woordvoerder. Er is geen sprake van een groepering: Meat the Victims heeft geen kantoor, geen voorman, geen website en geen eigen pagina op bijvoorbeeld Facebook.

Geweldloos verzet Contact onderling wordt gelegd via aparte groepen op sociale media, en mensen kunnen zich aanmelden per mail. Iedereen kan een actie beginnen, zegt Loogman, en iedereen is welkom. Die T-shirts? “Er is altijd wel iemand die het voortouw neemt en zulke shirts regelt.” Bij een demonstratie van Meat the Victims staan twee principes centraal: een (lukrake) boerderij wordt binnengetreden om de mensen buiten te laten zien wat er zich in de stallen afspeelt, en zieke dieren worden geholpen of gered. Daarnaast moet de actie op een vreedzame manier plaatsvinden. Maandag stond achter op de zwarte shirts van de demonstranten een tekst van Martin Luther King, bekend om zijn geweldloze verzet. ‘One has a moral responsibility to disobey unjust laws.’ Vrij vertaald: ‘men heeft de morele verantwoordelijkheid om onrechtvaardige wetten niet te gehoorzamen’. Het ultieme doel van Meat the Victims is verstrekkend: mensen moeten geen gebruik meer maken van dierlijke producten. Omdat boeren het aanbod van bijvoorbeeld vlees en leer faciliteren, zijn zij het mikpunt van de acties. Dat wil volgens Loogman niet zeggen dat Meat de Victims tegen boeren is. “Wij houden van boeren, het zijn vaak lieve mensen en ze zorgen voor ons eten. Alleen willen we niet dat boeren dieren houden, maar eten verzorgen via bijvoorbeeld akkerbouw.”

Houd je aan de principes Hoewel Meat the Victims naar eigen zeggen staat voor vreedzaam protest, trok de actie ook mensen die gelieerd zijn aan groepen die wel de grens opzoeken. Zo voerde iemand een vlag met daarop het logo van ALF, het Animal Liberation Front. Die groepering werd vijftien jaar geleden door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in een rapport over dierenactivisme als radicaal en gewelddadig neergezet. Toentertijd constateerde de AIVD dat dierenrechtenactivisten zich in toenemende mate schuldig maakten aan bedreigingen en het toebrengen van materiële schade. Loogman erkent dat Meat the Victims mensen met verschillende activistische achtergronden aantrekt. Zelf is hij bijvoorbeeld ook vrijwilliger bij Direct Action Everywhere, een dierenactivistenorganisatie opgericht in de VS die bijvoorbeeld diefstal van dieren niet schuwt. Loogman: “Als je het mij vraagt vind ik dat je best iets verder mag gaan, maar er waren gisteren ook mensen bij die dat niet vinden. Als je een T-shirt van Meat the Victims draagt dan houd je je aan de principes: geen geweld en geen beschadiging van eigendommen.”

Lees ook: