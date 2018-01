Een bloemetje voor de tweede trein naar Roodeschool

Het oude stationnetje daar, het noordelijkste van Nederland, is vervangen door een nieuw. Gisterochtend om zeven minuten voor zes zou daar voor het eerst een trein aankomen. Valk wilde de allereerste reiziger ontvangen met een bloemetje.

Dat nieuwe station was nodig. Bij het oude, middenin het dorp, liep het spoor voor personentreinen dood. Via het nieuwe station, een dikke honderd meter verderop, kunnen reizigers binnenkort doorrijden naar de Eemshaven. Een goederenspoorlijn naar die haven ligt er al jaren en dat spoor wordt nu geschikt gemaakt voor personentreinen.

Dat is belangrijk, vindt de provincie Groningen. Want de Eemshaven ontwikkelt zich tot een economische kern die ertoe doet en het is goed dat de mensen die hier werken er straks ook per trein kunnen komen. Daarnaast rekent de provincie op toeristen die in de Eemshaven overstappen op de boot naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Drie à vier keer per dag een trein is genoeg, goed voor jaarlijks 66.000 reizigers.

Op 28 maart wordt de Eemshaven het nieuwe noordelijkste station van Nederland; dan wordt de passagierslijn officieel geopend. Maar die eerste trein op het nieuwe station Roodeschool, gisteren, dat was volgens ProRail toch ook een bescheiden mijlpaal. Vandaar die bloemen.

Die trein kwam trouwens stipt op tijd aan. Maar zonder zelfs maar één passagier. Bouwmanager Valk deed er niet moeilijk over. Hij wachtte gewoon op de tweede trein, die van zeven over half zeven.