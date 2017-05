Een blinde mondharmonicaspeler speelt door m'n nummer heen, wat nu?

Als muzikaal duo (piano en zang) treden wij wekelijks op in een zorgcentrum voor ouderen. Wij brengen dan gedurende een uur oude Nederlandse liederen ten gehore. Sinds kort is er een blinde bewoner bij gekomen die behoorlijk hard alle liedjes meespeelt op zijn mondharmonica. Wij hebben hier moeite mee, want sommige bewoners hebben erover geklaagd. We willen hem zijn plezier niet ontnemen, maar kunnen wij hem verzoeken zachter te spelen? Hij zit al in een hoekje achterin.

Beste Een extra muzikant,

Het is natuurlijk leuk dat deze man zo enthousiast is dat hij gaat meespelen. Maar hij mag uw optreden niet overstemmen, dus u moet hem een beetje afremmen. Praat met hem van tevoren de volgende keer dat u optreedt. Geef hem ruime complimenten en maak vervolgens een afspraak over het meeblazen. Vraag hem of hij wat zachter kan spelen, maar houd er rekening mee dat het hem niet lukt. Wat ook zou kunnen werken, is om hem te vragen om alleen met sommige nummers mee te spelen en niet met allemaal, omdat de balans dan weg is, of omdat de mondharmonica bij sommige nummers wel past en bij andere niet, nou ja, verzin een acceptabele reden. Voor het beste resultaat moet ieder zijn muzikale inbreng op de ander afstemmen. Vraag hem om vlak bij of op het podium te komen zitten, zodat u hem een seintje kunt geven bij welke nummers hij los kan gaan.